Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Gazze diplomaisisi! Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün olduğu gibi bugün de Filistinliler ve Mescid-i Aksa için telefon diplomasisi devam ediyor.

Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İLK MALEZYA KRALI İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan bugün ilk olarak Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili ilişkiler ile İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı.

İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Başkan Erdoğan, görüşmede, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırarak Filistinlilere yaşattığı zulüm karşısında, tek yürek ve tek ses olmak gerektiğini belirterek, Türkiye ve Malezya'nın bu konuda Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere ilgili tüm platformlarda yakın iş birliği yapacağına inandığını ifade etti.

İKİNCİ GÖRÜŞME KATAR EMİRİ İLE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü. Görüşmede İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı.