AstraZeneca'nın Covid-19 aşısı hamile kadınlarda riskli mi? Brezilya'dan flaş karar

Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga, AstraZeneca aşısı dahil olmak üzere, Kovid-19 aşılarının önemine dikkati çekerek "Bu aşıların güvenliği ve etkinliğine olan itimadımı yineliyorum. Tüm aşılama programı, Brezilya'dan en tanınmış uzmanların bulunduğu bir teknik heyetin desteğiyle teknik bir ekip tarafından organize edilmektedir." açıklamasını yaptı.

Ulusal Aşılama Programı komitesinde yer alan Sao Paulo Üniversitesinde görevli ve Kalp Enstitüsü İmmünoloji Laboratuvarı Direktörü Jorge Kalil, "Bu kayıp için çok üzgünüz, ancak aşının tromboza (toplardamar sisteminde istenmeyen pıhtı oluşması) neden olup olmadığı henüz belli değil. Bir sonuca varabilmek için tüm tıbbi geçmişin ayrıntılarını inceliyoruz." dedi.