Son dakika: ABD medyasından Mescid-i Aksa manipülasyonu: Ölen Filistinlileri İsrailli diye duyurdular! Türkiye'den çok sert tepki
Son dakika haberine göre İşgalci İsrail’in mazlum Filistinlilere karşı uyguladığı katliamlarına dünya medyası kayıtsız kalıyor, manipülasyon içeren haberlere de imza atıyor. Buna en çarpıcı örnek ise New York Post Gazetesi’nin İsraillilerin saldırıları sonucu Filistinlilerin hayatlarını kaybetmesine rağmen gerçeği manipüle ederek "9'u çocuk 20 İsrailli Hamas saldırıları sonucu hayatını kaybetti" ifadesini kullanması oldu. Sosyal medyadan gelen tepkiler sonrasında gazete paylaşımını silmek zorunda kaldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Yazıklar olsun sana! The New York Times Katilleri haklı çıkarmayı ve dünyaya yalan söylemeyi bırakın. İsrail, tüm dünyanın şahitliğinde masum insanları öldürüyor ve kutsal yerlere saldırıyor. Gerçeği söylemek için tüm Filistinlilerin öldürülmesini bekleyecek misiniz?” diyerek tepki gösterdi.
İşgalci İsrail polisi Mescid-i Aksa'da yatsı namazı kılan masum Filistinlilere saldırmış, 200'ün üzerinde Filistinli yaralanmıştı. Saldırılarını sürdüren İsrail'e Mescid-i Aksa baskını nedeniyle Filistinliler tepki göstermiş, protestolara başlanmıştı.
GERÇEĞİ MANİPÜLE ETTİ
İşgalci İsrail'in mazlum Filistinlilere karşı uyguladığı zulüm, işkence ve katliamlarına dünya medyası ise kayıtsız kalıyor. Kayıtsız kalmakla da kalmıyor gerçekleri manipüle ederek sunuyor. New York Post Gazetesi de gerçeği çarpıtanlardan oldu.
New York Post Gazetesi, İsraillilerin saldırıcısı sonucu Filistinlilerin hayatlarını kaybetmesine rağmen gerçeği manipüle ederek "9'u çocuk 20 İsrailli Hamas saldırıları sonucu hayatını kaybetti" ifadeleriyle okuyucularını kandırdı. New York Post Gazetesi, gelen tepkiler sonrasında sosyal medyada paylaştığı haberi silmek zorunda kaldı.
BAKAN VARANK'TAN SERT TEPKİ
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank; Amerikan The New York Times Gazetesi'nin, "Gazze militanları roket attı ve İsrail polisi, İsrail'i gergin hale getiren ani bir şiddet olayıyla Kudüs'te Filistinli protestocularla savaştı" başlıklı haberine tepki gösterdi.
Mustafa Varank; "Yazıklar olsun sana! The New York Times Katilleri haklı çıkarmayı ve dünyaya yalan söylemeyi bırakın. İsrail, tüm dünyanın şahitliğinde masum insanları öldürüyor ve kutsal yerlere saldırıyor. Gerçeği söylemek için tüm Filistinlilerin öldürülmesini bekleyecek misiniz?" diye sordu.
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