Son dakika: ABD medyasından Mescid-i Aksa manipülasyonu: Ölen Filistinlileri İsrailli diye duyurdular! Türkiye'den çok sert tepki

BAKAN VARANK'TAN SERT TEPKİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank; Amerikan The New York Times Gazetesi'nin, "Gazze militanları roket attı ve İsrail polisi, İsrail'i gergin hale getiren ani bir şiddet olayıyla Kudüs'te Filistinli protestocularla savaştı" başlıklı haberine tepki gösterdi.



Mustafa Varank; "Yazıklar olsun sana! The New York Times Katilleri haklı çıkarmayı ve dünyaya yalan söylemeyi bırakın. İsrail, tüm dünyanın şahitliğinde masum insanları öldürüyor ve kutsal yerlere saldırıyor. Gerçeği söylemek için tüm Filistinlilerin öldürülmesini bekleyecek misiniz?" diye sordu.

