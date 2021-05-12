Son dakika: İsrail'in Gazze saldırılarında şehit sayısı artıyor!

Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere insanlık dışı müdahalelerde bulunan işgalci İsrail, Gazze Şeridi'nde farklı noktalara saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Son olarak akşam saatlerinde hava saldırısı düzenleyen İsrail 13 katlı bir binayı vurmuştu.

TERAVİH NAMAZINDAN SONRA TOPLANDILAR

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Harem-i Şerif'te kılınan yatsı ve teravih namazlarının ardından Filistinli gençler Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra arasında toplandı.

İSRAİL POLİSİ SES BOMBALARI İLE MÜDAHALE ETTİ

İsrail polisi, tekbir ve sloganlar atan gençlere bir süre sonra ses bombaları ile müdahale etti. Filistinli gençler ise taş ve havai fişeklerle karşılık verdi. İsrail polisi, Harem-i Şerif'in avlularında Filistinli gençleri kovaladı.