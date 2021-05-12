Son dakika | Almanya terör devleti İsrail'in saldırılarını haklı buldu

"Gazze'de bir apartmanın (İsrail tarafından) vurulduğu ve çocukların öldüğü hava saldırılarını da kınamıyor musunuz?" şeklindeki soruya da Seibert, "Bugün gibi bir günde tutumumuz çok net. İsrail'e yönelik terörist füze saldırıları durmalı." dedi.

Seibert, elbette her ölen insan için üzülmek gerektiğini ancak bir sebep ve sonucun bulunduğunu, bunu dile getirdiğini ifade etti.