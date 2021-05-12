Instagram'dan Lacivert Dergi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Akar'a skandal İsrail sansürü!
Son dakika haberine göre; Dünyanın en popüler fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram, Lacivert Dergi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Akar’ın çocuk katili İsrail ile ilgili eleştirili paylaşımı nedeniyle hesabını dondurdu.
Doğu Kudüs'te Katil İsrail'in Filistin halkına zulmü büyük tepki çekiyor. Dünyanın belli kesimlerinden Filistin halkı için destek mesajları gelirken, dünyanın en popüler fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram bu paylaşımları engelliyor.
Lacivert Dergi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Akar, "Katil İsrail'e 'katil' dediğimiz için instagram yasalarını ihlal etmişiz. Hesabımı dondurdular. Katile katil dediğimiz için. Katile, katil İsrail'e…" ifadelerini kullandı.
Instagram'ın; T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın İsraillilerin Mescid-i Aksa'nın alevler içinde yanmasına dans eden görüntüsünü eleştiren paylaşımını kaldırmıştı.
Selçuk Bayraktar; "Instagram aşağıdaki paylaşımımı 'nefret söylemi' diyerek kaldırmış. Çocukları, sivilleri katletmek, mabedleri yakıp izlerken şarkılar eşliğinde dans etmek nefrettir, vahşettir, katliamdır. Sizin fikir özgürlüğü, insan hakları diyen ikiyüzlülüğünüz batsın!" ifadelerini kullandı.
Selçuk Bayraktar; Facebook'un sansür olduğunu açıklamış ve "Facebook da bu ikiyüzlü sansür ve kara propagandanın araçlarından. Birçok kez denememe rağmen aynı videoyu yüklemeye bile müsade etmedi" ifadelerini kullanmıştı.
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