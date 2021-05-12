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İsrail Gazze'de insanlığı öldürüyor! Netanyahu'dan skandal açıklama! Karar verildi

İşgalci İsrail'in Cumhurbaşkanı Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırıların devam edeceğini açıkladı. 3 günlük OHAL hakkında açıklama yapan İsrail Savunma Bakanı Gantz, olağanüstü halin iki hafta uzatılmasını istedi. Bölgede yaşanan İsrail vahşeti hakkında yapılan son resmi bildiride ise şehit sayısının 56'ya çıktığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 12.05.2021 17:29 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021 17:39
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İsrail Gazze'de insanlığı öldürüyor! Netanyahu'dan skandal açıklama! Karar verildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ne düzenlenen askeri operasyonlarda Hamas'ın kıdemli komutanlarının etkisiz hale getirildiğini ve operasyonun devam edeceğini belirtti.

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İsrail Gazze'de insanlığı öldürüyor! Netanyahu'dan skandal açıklama! Karar verildi

Netanyahu, Tel Aviv'deki bir hastanede dün akşam Hamas'ın düzenlediği füze saldırılarında yaralananları ziyaret etti.

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İsrail Gazze'de insanlığı öldürüyor! Netanyahu'dan skandal açıklama! Karar verildi

Ziyaret sonrası gazetecilere kısa bir açıklama yapan Netanyahu, Gazze'ye yönelik dün gerçekleştirilen hava saldırısında Hamas'ın üst düzey komutanlarının etkisiz hale getirildiğini ve Hamas'a hayal dahi edemeyeceği şekilde darbe vuracaklarını savundu.

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İsrail Gazze'de insanlığı öldürüyor! Netanyahu'dan skandal açıklama! Karar verildi

Netanyahu, İsrail'in Hamas'a çok daha yüksek bir güçle karşılık verdiğini ve buna devam edeceklerini söyledi.

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İsrail Gazze'de insanlığı öldürüyor! Netanyahu'dan skandal açıklama! Karar verildi

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 14'ü kadın, 5'i çocuk olmak üzere 56'ya yükseldi.