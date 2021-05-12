ANA SAYFA
İsrail Gazze'de insanlığı öldürüyor! Netanyahu'dan skandal açıklama! Karar verildi
İşgalci İsrail'in Cumhurbaşkanı Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırıların devam edeceğini açıkladı. 3 günlük OHAL hakkında açıklama yapan İsrail Savunma Bakanı Gantz, olağanüstü halin iki hafta uzatılmasını istedi. Bölgede yaşanan İsrail vahşeti hakkında yapılan son resmi bildiride ise şehit sayısının 56'ya çıktığı belirtildi.
Giriş Tarihi: 12.05.2021 17:29 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021 17:39
- 1
- 81
- 2
- 81
- 3
- 81
- 4
- 81
- 5
- 81