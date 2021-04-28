28 Nisan 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika | Yunanistan'da Türkiye korkusu! Zorunlu askerlik 12 aya çıkıyor

Son dakika | Yunanistan'da Türkiye korkusu! Zorunlu askerlik 12 aya çıkıyor

Savunma harcamalarını beş kat artıran krizdeki Yunanistan şimdi de askerlik süresini 9’dan 12 aya çıkarmaya hazırlanıyor. Türk kıyılarına yakın olan adalar gibi sınır bölgelerinde görev yapmak için gönüllü olan askerler, yeni uygulamadan muaf tutulacak.

DÜNYA Sabah
Giriş Tarihi: 28.04.2021 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021
ABONE OL
Son dakika | Yunanistan'da Türkiye korkusu! Zorunlu askerlik 12 aya çıkıyor

Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı istediği sonucu alamayan Atina, zorunlu askerlik süresini 9 aydan 12 aya çıkaracak.

Mayıs ayından itibaren askerlik süresinin artırılacağını belirten Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, bu yeni uygulamayla birlikte kritik bölgelerde daha fazla asker konuşlandırmak ve buralardaki önemli birliklerini güçlendirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Bu adımla birlikte orta vadede zorunlu askerlik yapan kişi sayısının üçte bir dolayında artırılması hedefleniyor. Bakanlığa yakın isimlerden edinilen bilgilere göre, Yunanistan'ın kararının arka planında Ege Denizi ve Akdeniz'in doğusunda Türkiye ile yaşanan anlaşmazlık yatıyor. Türk kıyılarına yakın olan adalar gibi sınır bölgelerinde görev yapmak için gönüllü olan askerler, yeni uygulamadan muaf tutulacak.

KÜSTAH YUNAN VEKİL TUTUKLANDI
Avrupa Parlamentosu'nda yapılan oylamada, daha önce Türk bayrağını yırtarak provokasyon yapmaya çalışan Yunanistan'daki ırkçı Altın Şafak Partisi Üyesi Yannis Lagos'un dokunulmazlığı kaldırıldı. Yunanistan'da 13 yıl hapsi istenen Lagos'un uluslararası tutuklama emri kapsamında Brüksel'de tutuklandığı kaydedildi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakisten Başkan Erdoğan açıklaması YUNANİSTAN BAŞBAKANI MİÇOTAKİS'TEN BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMASI
Türkiye’ye karşı kirli ittifak! TÜRKİYE'YE KARŞI KİRLİ İTTİFAK!
Yunanistan Türkiye düşmanlarına koştu! YUNANİSTAN TÜRKİYE DÜŞMANLARINA KOŞTU!
Türk düşmanlarından skandal anlaşma! TÜRK DÜŞMANLARINDAN SKANDAL ANLAŞMA!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA