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Türkiye’ye karşı kirli ittifak! Yunanistan Suudi Arabistan’a “Patriot” konuşlandıracak

Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı müttefik arayışında bulunan Yunanistan, Arabistan’la ortak askeri tatbikat gerçekleştirmiş, Riyad’a savaş uçakları, Girit Adası'ndaki 'ne konuşlanmıştı. Dendias’ın Riyad ziyareti sonrası Yunan hükümetinin ABD’den aldığı hava savunma sistemlerinden bir tanesini Suudi topraklarına konuşlandırılacağı belirtildi.

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Giriş Tarihi: 21.04.2021 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021
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Türkiye’ye karşı kirli ittifak! Yunanistan Suudi Arabistan’a “Patriot” konuşlandıracak

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Riyad'da yaptığı açıklamada söz konusu anlaşmayı Arabistan Dışişleri Bakanı ile imzaladığını belirtti.

ASKERİ İŞ BİRLİĞİ ARAYIŞI

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile Suudi Arabistan'ı ziyaret eden Dendias, Riyad'da Suudi yetkililerle olan temasları kapsamında ayrıca Yunanistan ve ile de bir anlaşma imzaladığını bildirdi.

Dendias, Yunanistan'ın, Suudi Arabistan ile diplomatik ve savunma alanındaki iş birliğini güçlendirdiğini belirterek, "Bu ülkemiz için ülkeleri ile iş birliğimizde büyük bir ilerleme oluşturuyor." diye konuştu.

Savunma Bakanı Panagiotopoulos ise iki ülke arasında imzalanan anlaşmanın Yunan ve Suudi silahlı kuvvetlerinin yeteneklerinin geliştirilmesi açısından önem taşıdığını savundu.

Panagiotopoulos, "Bu çerçevede hava kuvvetlerimize ait bir savunma sistemi, yakın gelecekte Suudi Arabistan topraklarında konuşlandırılacak ve faaliyete geçecek." ifadelerini kullandı.

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