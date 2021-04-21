Türkiye’ye karşı kirli ittifak! Yunanistan Suudi Arabistan’a “Patriot” konuşlandıracak

ASKERİ İŞ BİRLİĞİ ARAYIŞI

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile Suudi Arabistan'ı ziyaret eden Dendias, Riyad'da Suudi yetkililerle olan temasları kapsamında ayrıca Yunanistan ve Körfez İşbirliği Konseyi ile de bir anlaşma imzaladığını bildirdi.