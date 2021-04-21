Türkiye’ye karşı kirli ittifak! Yunanistan Suudi Arabistan’a “Patriot” konuşlandıracak
Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı müttefik arayışında bulunan Yunanistan, Suudi Arabistan’la ortak askeri tatbikat gerçekleştirmiş, Riyad’a savaş uçakları, Girit Adası'ndaki Souda Askeri Üssü'ne konuşlanmıştı. Dendias’ın Riyad ziyareti sonrası Yunan hükümetinin ABD’den aldığı Patriot hava savunma sistemlerinden bir tanesini Suudi topraklarına konuşlandırılacağı belirtildi.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Riyad'da yaptığı açıklamada söz konusu anlaşmayı Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan ile imzaladığını belirtti.
ASKERİ İŞ BİRLİĞİ ARAYIŞI
Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile Suudi Arabistan'ı ziyaret eden Dendias, Riyad'da Suudi yetkililerle olan temasları kapsamında ayrıca Yunanistan ve Körfez İşbirliği Konseyi ile de bir anlaşma imzaladığını bildirdi.
Dendias, Yunanistan'ın, Suudi Arabistan ile diplomatik ve savunma alanındaki iş birliğini güçlendirdiğini belirterek, "Bu ülkemiz için Körfez ülkeleri ile iş birliğimizde büyük bir ilerleme oluşturuyor." diye konuştu.
Savunma Bakanı Panagiotopoulos ise iki ülke arasında imzalanan anlaşmanın Yunan ve Suudi silahlı kuvvetlerinin yeteneklerinin geliştirilmesi açısından önem taşıdığını savundu.
Panagiotopoulos, "Bu çerçevede hava kuvvetlerimize ait bir Patriot savunma sistemi, yakın gelecekte Suudi Arabistan topraklarında konuşlandırılacak ve faaliyete geçecek." ifadelerini kullandı.
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