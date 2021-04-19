Yunanistan Doğu Akdeniz için Türkiye düşmanlarına koştu! İsrail'den sonra bir anlaşma daha...

Doğu Akdeniz'deki hukuksuz tutumlarına devam eden Yunanistan, Türkiye düşmanı Suudi Arabistan'la da anlaşma yapmak için hazırlanıyor. ABD ve Fransa'dan destek alan Yunanistan, İsrail ile bir anlaşma imzalamıştı. Türk düşmanlarını arkasına alarak güçlü bir ittifak kurmayı hedefleyen Yunanistan, şimdi de Suudi Arabistan ile temasa geçti.