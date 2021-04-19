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Yunanistan Doğu Akdeniz için Türkiye düşmanlarına koştu! İsrail'den sonra bir anlaşma daha...

Doğu Akdeniz'deki hukuksuz tutumlarına devam eden Yunanistan, Türkiye düşmanı Suudi Arabistan'la da anlaşma yapmak için hazırlanıyor. ABD ve Fransa'dan destek alan Yunanistan, İsrail ile bir anlaşma imzalamıştı. Türk düşmanlarını arkasına alarak güçlü bir ittifak kurmayı hedefleyen Yunanistan, şimdi de Suudi Arabistan ile temasa geçti.

Giriş Tarihi: 19.04.2021 11:08
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Yunanistan Doğu Akdeniz için Türkiye düşmanlarına koştu! İsrail'den sonra bir anlaşma daha...

Türkiye'nin hem bölgesel hem de küresel çapta artan gücü düşmanlarını korkutmaya devam ediyor. Doğu Akdeniz'de tek başına haklarını korumaya çalışan Türkiye ne Yunanistan'ın ne de müttefiklerinin tehditlerine boyun eğiyor.

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Yunanistan Doğu Akdeniz için Türkiye düşmanlarına koştu! İsrail'den sonra bir anlaşma daha...

İsrail ile bir anlaşma yapan Yunanistan, şimdi de Suudi Arabistan ile temasa geçti. Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias yanında Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos'la birlikte yarın da Suudi Arabistan'a gidiyor.

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Yunanistan Doğu Akdeniz için Türkiye düşmanlarına koştu! İsrail'den sonra bir anlaşma daha...

Yerel medya, Atina ve Riyad'ın savunma anlaşmasına imza koyacağını bildiriyor. Buna göre, Yunanistan elindeki Patriot füzelerini Suudi Arabistan'a transfer edecek ve en az 40 asker de füzelerle birlikte Riyad'a gidecek. Suudi Arabistan, Yunanistan'ın müttefiklerinin üssü haline gelen Girit'teki Suda Üssü'ne geçen ay savaş uçakları göndermiş ve iki ülkenin jetleri Türkiye'ye karşı birlikte havalanmıştı.

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Yunanistan Doğu Akdeniz için Türkiye düşmanlarına koştu! İsrail'den sonra bir anlaşma daha...

TÜRKİYE'YE MESAJ: FİL YÜRÜYÜŞÜ
Yunanistan'ın ev sahipliğinde ABD, Fransa, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Kanada, İspanya ve Güney Kıbrıs'ın katıldığı hava tatbikatı INIOCHOS sürerken, İsrail jetleri ilk kez havalandı.

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Yunanistan Doğu Akdeniz için Türkiye düşmanlarına koştu! İsrail'den sonra bir anlaşma daha...

Yunan medyası, ülkenin batısındaki Andravida hava üssünde 33 savaş uçağının piste çıkıp fil yürüyüşü gerçekleştirmesi ve aynı anda kalkış yapmasının Türkiye'yi korkuttuğunu yazdı.