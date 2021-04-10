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Pentagon: Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı yığınak 2014'ten beri görülen en büyüğü

() Sözcüsü , 'nın sınırına yaptığı yığınağın 2014'ten bu yana görülen en büyük yığınak olduğunu söyledi.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 10.04.2021 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021
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Pentagon: Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı yığınak 2014'ten beri görülen en büyüğü

Günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Kirby, Rusya'nın Ukrayna'nın doğu sınırlarına yaptığı askeri yığınağı eleştirdi.

Kirby, Moskova'nın niyetini şeffaf bir şekilde ortaya koymadığına dikkat çekerek, oradaki yığınağın kaygı verici olduğunu ve bölge istikrarına katkı yapan bir adım olmadığını belirtti.

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Rusya'nın bölgede teşkil ettiği tehdidi dikkate aldıklarını belirten Kirby, yığınakla ilgili ise, "Çok büyük bir yığınak, 2014'ten bu yana gördüklerimizin en büyüğü bu." yorumunda bulundu.

Kirby, Karadeniz'e iki savaş gemisi gönderecekleri haberlerini de teyit etmekten kaçınırken, rutin olarak Karadeniz'e askeri unsurlar intikal ettirdiklerini ve bunu yaparken de Türkiye ile Montrö Boğazlar Sözleşmesi bağlamında koordinasyon sağladıklarını ifade etti.

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