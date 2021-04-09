AB protokol krizine ilişkin Fransız basınından Türkiye'ye destek: Türkler mağdur oldu
Fransız L'Opinion gazetesi tarafından yapılan haberde AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen arasındaki kavganın mağdurunun Türkiye olduğu ifade edildi. Haberde "Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmede yaşanan protokol olayı, AB Komisyonu Başkanı ile AB Konseyi Başkanı arasındaki rekabeti gösteriyor. Burada Türkler aktör olmaktan çok seyirci oldu" denildi.
Fransız L'Opinion gazetesi, Avrupa Birliği (AB) yönetiminin 6 Nisan'daki Türkiye ziyaretinde yaşanan protokol olayında Türkiye'nin, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen arasındaki kavganın "mağduru" olduğunu yazdı.
TÜRKLER KAVGANIN MAĞDURU OLDU
Gazetenin haberinde, Michel ve von der Leyen'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede meydana gelen oturma düzeni ve protokol olayının "Ankara'ya düşman" ve Fransa'da da etkin olan medya ve siyasi çevrelerce eleştirildiği aktarıldı.
Haberde, "Gerçek ise oldukça farklı. Birkaç aydır AB ile yakınlaştığını göstermeye çalışan ve göstermesi faydasına olan Türkler, Brüksellilerin arasındaki kavgaların mağduru oldu." ifadesi kullanıldı.
ARALARINDA REKABET VAR
AB Konseyi Başkanı'nın devlet başkanı, AB Komisyonu Başkanı'nın ise başbakan seviyesinde olduğu belirtilen haberde, Brüksel'de Michel ile von der Leyen'in ekiplerinin her zaman karşı karşıya geldiği kaydedildi.
Haberde, "Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmede yaşanan protokol olayı, AB Komisyonu Başkanı ile AB Konseyi Başkanı arasındaki rekabeti gösteriyor. Burada Türkler aktör olmaktan çok seyirci oldu." yorumu yapıldı.
"PROTOKOLLERE UYULDU"
Michel ve von der Leyen'in aynı siyasi çizgide olmadıkları vurgulanan haberde, bu nedenle aralarındaki anlaşmazlığın güçlendiğine dikkat çekildi.
Haberde, Michel'in Ankara'daki görüşmede nezaketen veya diplomatik olarak von der Leyen'e sandalye gelmeden ayakta kalması beklendiği ancak "rahat şekilde" oturduğu belirtildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Görüşmede uygulanan protokolde, AB tarafının talepleri ve telkinleri karşılanmıştır. Yani AB tarafının telkinleri doğrultusunda böyle bir oturma düzeni ayarlanmıştır" açıklamasına vurgu yapılan haberde, Brüksel tarafının bu açıklamayı yalanlamadığı kaydedildi.
AVRUPA BASININA KONU OLUYOR
Haberde görüşlerine yer verilen Fransa'daki merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinden (LR) Avrupa Parlamentosu milletvekili Arnaud Danjean, "(Michel ile von der Leyen arasındaki) İlişki ilk günden bu yana nefretle dolu. Türkiye'deki sahne en görünen sahne ama ikisi ile ekipleri arasında neredeyse her gün başka sahneler oluyor." değerlendirmesinde bulundu.
AB Konseyi Başkanı Michel'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yan yana sandalyelerde oturması, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ise daha uzakta bir koltukta oturması ziyaretten bu yana Avrupa basınına konu oluyor.
AB Komisyonu, von der Leyen'e Michel ile protokolde aynı şekilde davranılması gerektiğini savunuyor. Deneyimli birçok diplomat ve hatta AB Komisyonu'nun eski başkanı Jean-Claude Juncker de AB protokolünde AB Konseyi Başkanı'nın birinci sırada, AB Komisyonu Başkanı'nın ise ikinci sırada geldiğini söylüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kurtlar Vadisi için ardı ardına iddialar... Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor? Bu kez o isim...
- Deli Yürek dizisiyle damga vurmuştu! Yeni projesiyle geri dönüyor! Sosyal medyadan duyurdu...
- Ramazan ayı takvimi! İlk sahura ne zaman, ayın kaçında kalkılacak? Oruca ne zaman uyanılacak?
- İŞKUR'dan başvurana ödeme! Hem meslek öğrenin hem de sigortanız olsun! İşte başvuru şartları...
- Çukur'da ayrılık bombardımanı! Sevdiklerini öldürdü, şimdi kendi gidiyor! Akıl fikir birbirine karışacak...
- 9 Nisan korona tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?
- Bankalar kapakları açtı, faizler Everest oldu! 30.000 TL 32 Günlük vadeli mevduat faizi ne kadar kazanç sağlar?
- Bölgesel Amatör Lig ertelendi mi? BAL ligi ne zaman başlıyor? TFF son dakika duyurdu...
- Genç, yaşlı herkesi ilgilendiriyor! 24 ay boyunca devlet ödüyor! Yaş sınırına takılmamak için acele edin...
- Bankalar şaha kalktı! SSK, Bağ-Kur emeklilerinin beklediği zam geldi! 1750 TL'ye kadar...
- Beklenmedik ayrılık iddiası! Arka Sokaklar Zeliş ölecek mi? Bu sefer veda bambaşka olacak...
- BİM'de gelecek hafta: 13 Nisan 2021 Salı BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Haftaya hangi ürünler olacak?