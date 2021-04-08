Son dakika: ABD’den Ukrayna krizine müdahale mesajı
Son dakika dünya haberi... ABD’li savunma yetkilisi, “Karadeniz’e savaş gemisi göndermeyi düşünüyoruz” açıklamasını yaptı. Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin, Rusya’ya yönelik öngörülemeyen ve hasmane bir tutum sergilediğini belirterek "ABD tarafının tutumu nedeniyle Rusya ilişkilerde en kötü senaryolara hazırlıklı durumda." demişti. Tüm bunlar yaşanırken A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi'ne konuşan konuşan Askeri Stratejist Abdullah Ağar, ABD'den gelen bu açıklamayı ve Rusya-Ukrayna arasında 3. Dünya Savaşı çıkarabilecek gelişmeyi yorumladı. Ağar, "ABD bunun sonucu getirebilmesi Rusya'nın direncine bağlıdır. Eğer Rusya'ya geri adım attırmayı başaramazsa ABD burada büyük bir fiyasko ile karşı karşıya kalır. " dedi.
ABD ordusunun, Rusya ile gerilimi artan Ukrayna'ya olan desteğini göstermek amacıyla Karadeniz'e savaş gemileri yollamayı düşündüğü bildirildi.
CNN'e konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Pentagon yetkilisi, gelecek haftalarda Karadeniz'e savaş gemileri göndermeyi düşündüklerini açıkladı.
Konuya ilişkin herhangi bir takvimden bahsetmeyen yetkili, ABD Donanması'nın Karadeniz'de rutin olarak sürekli faaliyetlerde bulunduğunu fakat bölgeye savaş gemileri göndermenin "Moskova'ya, ABD'nin durumu çok yakından izlediği mesajını vereceğini" dile getirdi.
Haberde ayrıca, Karadeniz'e savaş gemileri göndermek isteyen ABD'nin gemilerini boğazlardan geçirebilmek için bu niyet beyanını en az 14 gün önce Türkiye'ye bildirmek zorunda olduğu ancak bu bildirimin yapılıp yapılmadığının henüz bilinmediği kaydedildi.
Bölgede şu an herhangi bir saldırı beklemediklerini kaydeden yetkili, bu durumun değişmesi halinde yeni gelişmelere hazırlıklı olacaklarını vurguladı ve ABD hava unsurlarının Karadeniz üzerindeki uluslararası hava sahasında Rusya'nın eylemlerini takip noktasında gözetleme faaliyetlerine devam ettiğini sözlerine ekledi.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, bugünkü basın brifinginde, Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığmasına yönelik endişelerini bir kez daha dile getirerek, bu konuda NATO müttefikleri ile görüştüklerini açıklamıştı.
ABD'NİN UKRAYNA MESAJI NE ANLAMA GELİYOR?
A Haber'e konuşan Askeri Stratejist Abdullah Ağar, ABD'den gelen bu açıklamayı ve Rusya-Ukrayna arasında 3. Dünya Savaşı çıkarabilecek gelişmeyi yorumladı.
ABDULLAH AĞAR: ABD EĞER RUSYA'YA GERİ ADIM ATTIRMAYI BAŞARAMAZSA...
Abdullah Ağar, "ABD'nin ortaya koyduğu tavır anlaşılabilir bir şey. Sonuçta kaybetse bile çok kaybedeceği bir şey yok. Oyun Ukrayna'nın sahasında oynanıyor. Aklıma açıkçası Gürcistan krizi geliyor. ABD benzer refleksler üretmişti. Ve Putin çok net hamlelerle beraber Gürcistan'a girmişti. ABD burada yüksek perdeden bazı cümleler kurabilir. Bunun sonucu getirebilmesi Rusya'nın direncine bağlıdır. Eğer Rusya'ya geri adım attırmayı başaramazsa ABD burada büyük bir fiyasko ile karşı karşıya kalır. " dedi.
AĞAR: ABD GERÇEK BİR İRADE ORTAYA KOYARSA...
Ağar, "Şimdi o anlamda sadece ABD'nin kaybetmiş olduğu bir mücadele olarak kendisini göstermez. Biden'ın ilk jeopolitik mücadelesini kaybetmesi anlamını taşır. ABD gerçek bir irade ortaya koyarsa Rusya'nın işi açıkçası zor." şeklinde konuştu.
UKRAYNA-RUSYA SINIRINDA GERGİNLİK
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.
Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.
Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
KREMLİN: RUSYA, ABD İLE İLİŞKİLERDE EN KÖTÜ SENARYOLARA HAZIR
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın kimse için bir tehdit oluşturmadığını savundu.
Rusya'ya yönelik tehditleri de kabul etmelerinin mümkün olmadığını anlatan Peskov, "Washington ile ilişkileri uçurumdan atma fikrine sıcak bakmıyoruz ama elbette ABD dahil hiç kimsenin de bizi tehdit etmesine, bize bir şey dikte etmesine ve çıkarlarımıza zarar vermesine asla izin vermeyeceğiz." diye konuştu.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırım politikasını "aptalca" olarak tanımlamasını desteklediklerini belirten Peskov, "ABD'nin ülkemize yönelik öngörülemez, saldırgan ve hasmane tutumu, bu politikayı tanımlamak için her türlü jargonu kullanmayı mümkün kılmaktadır. Lavrov, her zaman olduğu gibi ifadelerinde oldukça haklıdır." ifadelerini kullandı.
ABD'nin Kuzey Akım 2 projesini engellemek amacıyla "Kuzey Akım Özel Temsilcisi" atayacağına yönelik iddiaları da değerlendiren Peskov, "Kuzey Akım 2 gibi ABD ile hiçbir ilgisi olmayan ve başka bir kıtada bulunan projeye özel temsilci atanması, başka ülkelerin içişlerine ve ekonomik çıkarlarına müdahale hakkında güzel bir örnek oluşturmaktadır." dedi.
Peskov, Kuzey Akım 2'ye ortak olan ülkeler ve şirketlerin, projeyi bitirme konusunda kararlı olduklarını sözlerine ekledi.
Toplam maliyeti 10 milyar avro civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.