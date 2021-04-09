Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den Türkiye'ye kritik ziyaret! İki ülke arasındaki stratejik ortaklığı güçlenecek
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin 9. Ukrayna-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi ziyareti kapsamında, liderlerin görüşeceği konuların başında savunma sektörü, STA ve turizm konularının ele alınması bekleniyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı ile Türkiye Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 14 Aralık 2020'de korvet ve SİHA'lar için üretim ve teknoloji paylaşımı alanında bir dizi anlaşma imzalandı. İki ülke 2019'da yaklaşık 5 milyar dolar olan ticaret hacmini, 2020'de Kovid-19 salgınına rağmen yaklaşık 4,7 milyar dolarda tutarak büyük ölçüde korumayı başardı. Ukrayna Ekonomi Bakan Yardımcısı Taras Kaçka'nın katılımıyla Eylül 2020'de Ukrayna ve Türkiye arasındaki STA görüşmeleri tekrar ivme kazanmıştı ve görüşmeler halen sürüyor - 2020'de salgına rağmen yaklaşık 1 milyon Ukraynalı turist Türkiye'yi ziyaret ederken bu sene de salgının gidişatına göre Ukrayna'nın Türk turizmi için en önemli ülkelerden biri olması bekleniyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin yarın 9'uncusu gerçekleştirilecek Ukrayna-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi (YDSK) ziyareti kapsamında, liderlerin savunma sektörü, serbest ticaret anlaşması (STA) ve turizm konularını ele alması bekleniyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şubat 2020'de, 8'incisi gerçekleştirilen Ukrayna-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi kapsamında Kiev'de ziyaret etti.
Zelenskiy de Ekim 2020'deki İstanbul ziyareti kapsamında Erdoğan'la görüştü ve iki ülke arasında savunma alanında iş birliği anlaşmaları imzalandı.
Zelenskiy'nin cumartesi günü yapacağı ziyarette, liderlerin görüşeceği konuların başında savunma sektörü, STA ve turizm konularının ele alınması bekleniyor.
İLİŞKİLERİN İTİCİ GÜCÜ SAVUNMA SEKTÖRÜ
Ukrayna Savunma Bakanlığı ile Türkiye Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 14 Aralık 2020'de korvet ve Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) için üretim ve teknoloji paylaşımı alanında bir dizi anlaşma imzalandı.
Ukrayna, Türkiye'den 2019'da 6 Bayraktar TB2 İHA ve 3 yer kontrol istasyonu satın aldı.
Ukrayna devlet silah ticaret şirketi Ukrspetseskport Genel Müdürü Vadim Nozdriya, 6 Ekim 2020'de Ukrayna medyasına yaptığı açıklamada, Bayraktar TB2 SİHA'larının Ukrayna'da ortak üretimiyle ilgilendiklerini, Ukrayna ordusunun 48 ortak üretim SİHA satın almayı planladığını bildirdi.
Türkiye-Ukrayna ortak yapımı korvetler Ukrayna'nın Nikolayev şehrindeki Okean tersanesinde üretileceği açıklanmış, ilk korvetin Türkiye'de diğerlerinin Ukrayna'da üretilmesi bekleniyor.
Ukrayna da deneme aşamasında olan Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı için motor tedarik ediyor.
Ukrayna uçak firması Antonov ile AN-178 uçağının ortak üretimi iki ülke arasındaki güncel konular arasında yer alıyor.
STA İLE 10 MİLYAR DOLAR TİCARET HACMİ HEDEFİ
İki ülke 2019'da yaklaşık 5 milyar dolar olan ticaret hacmini, 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen yaklaşık 4,7 milyar dolarda tutarak büyük ölçüde korumayı başardı.
2021'in ilk 3 ayında da yaklaşık 1,5 milyar dolarlık ticaret hacminde geçen seneye göre yüzde 18'lik bir artış yaşandı.
Erdoğan ve Zelenskiy, 5 milyar dolar olan ticaret hacmi için 10 milyar dolar hedefini koymuş, bu kapsamda liderler 2012'den beri süren STA görüşmelerinin bu sene sonuçlandırılması talimatını vermişti.
Ukrayna Ekonomi Bakan Yardımcısı Taras Kaçka'nın katılımıyla Eylül 2020'de Ukrayna ve Türkiye arasında tekrar ivme kazanan STA görüşmeleri sürüyor.
TURİZMDE İŞ BİRLİĞİ
Turizm ise ülkeler arasındaki bir diğer önemli kalem. Türkiye'nin karantina sonrası yurt dışına uçuşları başlattığı ilk ülkelerden biri olan Ukrayna'dan Türkiye'ye 2019'da 1 milyon 547 bin turist gitmiş, 300 bin kişi de Türkiye'den Ukrayna'ya gelerek rekor kırmıştı.
2020'de salgına rağmen yaklaşık 1 milyon Ukraynalı turist Türkiye'yi ziyaret ederken yaklaşık 150 bin Türk de Ukrayna'ya geldi.
Antalya başta olmak üzere, geçen sene kış turizminde Erciyes ve Erzurum bölgeleri de Ukraynalılar için uğrak destinasyonlardandı.
Bu sene de salgının gidişatına göre Ukrayna'nın, Türk turizmi için en önemli ülkelerden biri olması bekleniyor.
Ayrıca son dönemde Rusya'nın Ukrayna sınırları civarındaki askeri hareketliliğinin iki lider tarafından görüşülmesi bekleniyor.
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