Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den Türkiye'ye kritik ziyaret! İki ülke arasındaki stratejik ortaklığı güçlenecek

TURİZMDE İŞ BİRLİĞİ

Turizm ise ülkeler arasındaki bir diğer önemli kalem. Türkiye'nin karantina sonrası yurt dışına uçuşları başlattığı ilk ülkelerden biri olan Ukrayna'dan Türkiye'ye 2019'da 1 milyon 547 bin turist gitmiş, 300 bin kişi de Türkiye'den Ukrayna'ya gelerek rekor kırmıştı.

2020'de salgına rağmen yaklaşık 1 milyon Ukraynalı turist Türkiye'yi ziyaret ederken yaklaşık 150 bin Türk de Ukrayna'ya geldi.

Antalya başta olmak üzere, geçen sene kış turizminde Erciyes ve Erzurum bölgeleri de Ukraynalılar için uğrak destinasyonlardandı.

Bu sene de salgının gidişatına göre Ukrayna'nın, Türk turizmi için en önemli ülkelerden biri olması bekleniyor.

Ayrıca son dönemde Rusya'nın Ukrayna sınırları civarındaki askeri hareketliliğinin iki lider tarafından görüşülmesi bekleniyor.