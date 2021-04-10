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ABD ordusu bünyesinde "Aşırıcılıkla Mücadele Görev Gücü" kuruldu

Savunma Bakanlığınca (), ordu içinde ağırlıklı olarak beyaz ırkçılığına karşı mücadele etmek için "" kuruldu.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 10.04.2021
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ABD ordusu bünyesinde Aşırıcılıkla Mücadele Görev Gücü kuruldu

6 Ocak'ta kongre baskınında çok sayıda eski askerin yer alması, Pentagonu harekete geçirdi.

Savunma Bakanı Lloyd Austin'in yayımladığı genelgeye göre, orduda aşırıcılıkla mücadele konusunda çalışmalar yapacak Aşırıcılıkla Mücadele Görev Gücü kuruldu.

Genelgede, Pentagon'da "aşırıcılık" tanımının gözden geçirilmesi istendi ve inceleme sonucunda bu kavramın yeniden tanımının yapılacağı bildirildi.

Ordudan ayrılanların sivil hayatlarında bağlı oldukları hükümlere yeni hükümler ekleneceği belirtilen genelgede, orduya alım ve askerlik görevindeki askerlerin taranması için de sorulan soruların güncelleneceği ifade edildi.

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