07 Nisan 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri NATO'dan Ukrayna hamlesi

NATO'dan Ukrayna hamlesi

Rusya- gerilimi gündemdeki yerini korurken yeni bir gelişme yaşandı. Askeri Komite Başkanı Orgeneral , Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak ile Lviv şehrinde görüştü.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.04.2021 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021
ABONE OL
NATO'dan Ukrayna hamlesi

Ordusundan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Peach ve Homçak, Ukrayna ve bölgedeki güvenlik durumunu ele aldı.

NATO standartları kapsamında Ukrayna ordusunda reform sürecinin görüşüldüğü toplantıda, Peach, örgütün Ukrayna'ya desteğinin devam edeceğini bildirdi.

Homçak da ziyaretin stratejik ortaklığa verilen önemi gösterdiğini ifade ederek ve Ukrayna ordusu arasındaki ilişkilerin ivme kazandığını belirtti.


Rusya'dan orduya hazır olun mesajı! RUSYA'DAN ORDUYA "HAZIR OLUN" MESAJI!
NATO'nun kuruluşunun 72. yılı kutlanıyor NATO'NUN KURULUŞUNUN 72. YILI KUTLANIYOR

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA