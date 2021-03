Süveyş Kanalı'ndaki trafik 3,5 gün sürecek: 450 gemi geçmek için bekliyor

Ever Given, şu anda Mısır'daki hem Akdeniz'e hem de Kızıldeniz'e bağlı olan Küçük Acı Göl'e demirledi. Yetkililer, kanalın yeniden trafiğe açılması ile birlikte Batı Avrupa'daki limanlardaki sevkiyatlarda keskin bir artış olabileceğini ifade etti. Öte yandan, hafta sonu Ever Given'ı kurtarma çalışmaları kapsamında 60 fit derinlikte toplam 27 bin ton kum kazılmış, gemiyi yerinden hareket ettirmek için 14 römorkör kullanılmıştı.