Kremlin’den ABD ile ‘soğuk savaş’ açıklaması: En kötüsüne hazırız

MOSKOVA-WASHİGTON HATTINDA "KATİL" GERİLİMİ

Amerikan ABC televizyonuna verdiği röportajda, ABD istihbaratının iddia ettiği, 'Rusya'nın 2020 seçimlerine müdahalesinin' sonuçlarının ne olacağı sorulan Biden, "(Putin) bunun bedelini ödeyecek. Yakında göreceksiniz" yanıtını vermişti.

PUTİN SAĞLIK DİLEDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden'ın kendisi hakkında yaptığı "katil" nitelemesi ve ABD seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle "Moskova bedel ödeyecek" şeklindeki açıklamalarına cevap verdi.Putin, Biden'ın sözlerine yönelik, "Ona sağlıklar dilerim" dedi.

Bunu "hiçbir ironi veya şaka olmadan" söylediğini belirten Putin, "Her toplumun geçmişinde, çok sayıda zor ve dramatik olaylar yaşanmıştır. Başka bir ülkeyi, devleti, halkı ya da kişileri değerlendirmek aynaya bakmak gibidir. Orada her zaman kendimizi görürüz." diye konuştu.