Son dakika: Biden'dan savaş çıkaracak sözler: Putin'in katil olduğunu düşünüyorum
Son dakika haberi... ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katil" olduğunu ve ABD seçimlerine müdahale ettiği için "bedel ödeyeceğini" söyledi. Peki Biden'ın açıklamaları ne anlama geliyor? Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşin A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Caşin, "Biden yanlış sularda geziyor" ifadelerini kullandı.
20 Ocak'ta ABD başkanlık koltuğuna oturan Demokrat Joe Biden, yaklaşık iki ay sonra Rusya'ya meydan okudu.
Moskova'nın ABD seçimlerine müdahale etmesi nedeniyle bir bedel ödeyeceğini vurgulayan Biden, "Rusya lideri Vladimir Putin'in bir katil olduğunu düşünüyorum" dedi. ABD Başkanı ayrıca Putin'in söz konusu bedeli kısa sürede ödeyeceğinin altını çizdi.
ABD istihbarat yetkilileri, Rusya'nın son seçimde Joe Biden'a karşı eski başkan Donald Trump'ın müttefikleri ve yönetimi aracılığıyla yanıltıcı ve asılsız iddialar yaymaya çalıştığı sonucuna vardığını dün duyurmuştu.
15 SAYFALIK RAPOR
Ulusal İstihbarat Dairesi tarafından yayınlanan 15 sayfalık rapor, Trump'ın müttefiklerince 3 Kasım seçimlerine giden süreçte Rusya ile bağlantılı Ukraynalı kişiler tarafından Biden'a karşı yapılan iddiaların yayılarak Moskova'nın elinin güçlenmesinin sağlandığının altını çizdi.
Raporda Rus lider Putin'in Moskova'nın 2020 başkanlık seçimlerine müdahale çabalarını yönetmiş olmasının mümkün olduğu belirtildi. İstihbarat yetkilileri Putin'in ABD seçimlerine Trump'ın lehine müdahale edilmesi çabalarını ya yönettiği ya da onayladığı sonucuna vardı.
Rusya'nın seçimlere müdahale çabalarına Putin'in onayını almadan hareket etmeyecek üst düzey ulusal güvenlik ve istihbarat yetkililerinin de katıldığı kaydedildi.
Raporda Ukrayna parlamentosu üyesi Andriy Derkaç gibi isimlerin Biden ve oğlu Hunter'ı karalamak için yapılan kampanyaya isimsiz Amerikalı siyasi figürleri dahil ettikleri sonucuna varıldı. Trump'ın avukatı Rudy Giuliani ile 2019 yılında buluşan Derkaç'ın Putin'in talimatıyla hareket etmese bile hareketlerinin Putin tarafından izlendiği belirtildi.
Peki Biden'ın açıklamaları ne anlama geliyor? Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşin A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Caşin, "Biden yanlış sularda geziyor" ifadelerini kullandı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"DOLAR MI RUBLE Mİ?"
Önce bu bedel acaba Dolar mı Ruble mi onu sormak lazım Biden'a... Trump'ın kazanması için Sayın Putin'in müdahale ettiğini bu nedenle kendisinin katil olduğunu ve bedelini ödeyeceksin yakında göreceksiniz. Yeni hangi seçimler 2020 başkanlık seçimleri. Benim gördüğüm kadarıyla isnat edilen suç bir manipülasyonu Sayın Putin'in bildiği ve yönettiği ama ifade şöyle muhtemelen diyor.
ABD ve Rusya bugün dünyanın önemli iki süper gücü ve BM'nin kurucu üyeleri ve gerek BM hukukunda gerekse Viyana Diplomatik İlişkiler sözleşmesinde böyle bir ifade diplomatik nezaket kurallarına aykırı. Unutmayalım ki Rusya bir nükleer devlet. Hukuku aykırı neden? Çünkü bir yargı kararı yok. Joe Biden'ın ABD istihbarat birimlerinin vermiş olduğu ulusal istihbarat direktörlüğünün raporuyla Rusya Devlet Başkanı katil demesini esefle kınıyorum. Katil olmadığını ben de biliyorum bütün dünya da biliyor. Böyle bir şey varsa Uluslararası Adalet Divanı sorumludur. Buraya gidilir. Doğru olduğunu sanmıyorum.
"YANLIŞ SULARDA GEZİYOR"
Sayın Putin'in pek dikkate alacağını sanmıyorum ama çok ağır bir isnat. Dünya diplomasisinde görülmemiş bir ifade. Rus – ABD ilişkilerinin daha sertleşeceği yolunda mesaj veriyor. Bir devleti tehdit ediyorlar. Rusya altında kalmaz bunun ve gerekli cevabı verecektir. Siber savaş devam ediyor. Rusya ile ABD arasında bilek güreşi devam edecek. Ama asıl çatışmanın ben ABD ile Çin arasında olacağını düşünüyorum. Sayın Biden yanlış sularda yüzüyor.