ABD ve Rusya bugün dünyanın önemli iki süper gücü ve BM'nin kurucu üyeleri ve gerek BM hukukunda gerekse Viyana Diplomatik İlişkiler sözleşmesinde böyle bir ifade diplomatik nezaket kurallarına aykırı. Unutmayalım ki Rusya bir nükleer devlet. Hukuku aykırı neden? Çünkü bir yargı kararı yok. Joe Biden'ın ABD istihbarat birimlerinin vermiş olduğu ulusal istihbarat direktörlüğünün raporuyla Rusya Devlet Başkanı katil demesini esefle kınıyorum. Katil olmadığını ben de biliyorum bütün dünya da biliyor. Böyle bir şey varsa Uluslararası Adalet Divanı sorumludur. Buraya gidilir. Doğru olduğunu sanmıyorum.