ESKİ DÜNYA ARTIK YOK

Biden Rusya'yı ve Çin'i düşman ilan etmiş şimdi Rusya'yı vuracağını zannediyor ama eski dünya yok artık. Pandemi sonrası çok bölgeli dünya var. Bir bölgesel güç Türkiye bir Rusya bir Çin eski dünya olmadığı için, eski dünya olmadığı için Türkiye'de burada çok önemli bir yer alıyor. Bu bakımdan Cumhurbaşkanımız, Putin'in son derece diplomatik akıllı hamlesini değerlendirerek olayları çok iyi değerlendirdiğini ve ABD'ye dolaylı biçimde 'dikkatli ol çünkü bu bölge senin bildiğin bölge değil. Burada bir Putin var, burada bir Erdoğan var, yeni dünya var' bu mesajı çok güzel bir şekilde vermiş oldu.