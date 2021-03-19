Son dakika: ABD- Rusya arasındaki "katil" gerilimi Türkiye'yi nasıl etkiler? A Haber'de çarpıcı değerlendirmeler: Eski dünya yok artık!
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışında yaptığı açıklamada, ABD-Rusya arasındaki "katil" gerilimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Erdoğan, "Sayın Biden'ın Putin'le ilgili ifadeleri bir devlet başkanına yakışmayan bir ifadedir ve bir devlet başkanının Rusya gibi bir devlet başkanına böyle bir ifadeyi kullanması kabul edilebilir bir ifade değildir" ifadelerini kullandı. Peki bu açıklamalar ne anlama geliyor? Türkiye nasıl etkilenir? Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç ve İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç ve İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar A Haber canlı yayınında ABD-Rusya arasındaki gerilimi hakkında değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
BIDEN'A MESAJ VERDİ
Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç: Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye'yi değil dünyayı da çeşitli açılardan takip eden ve bütün gelişmeleri de anında değerlendiren bir lider. Bir Rusya-ABD soğuk savaşı başladı mı tartışmaları yapılırken Cumhurbaşkanımız bir bölgesel güç lideri olarak çok dikkatli bir şekilde Putin'in yaptıklarını değerlendirerek çok olumlayarak Biden'a mesaj verdi. Geçen hafta da Putin ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Mersin Akkuyu'dan da önemli bir mesaj vermişti ABD'nin yeni başkanına.
ESKİ DÜNYA ARTIK YOK
Biden Rusya'yı ve Çin'i düşman ilan etmiş şimdi Rusya'yı vuracağını zannediyor ama eski dünya yok artık. Pandemi sonrası çok bölgeli dünya var. Bir bölgesel güç Türkiye bir Rusya bir Çin eski dünya olmadığı için, eski dünya olmadığı için Türkiye'de burada çok önemli bir yer alıyor. Bu bakımdan Cumhurbaşkanımız, Putin'in son derece diplomatik akıllı hamlesini değerlendirerek olayları çok iyi değerlendirdiğini ve ABD'ye dolaylı biçimde 'dikkatli ol çünkü bu bölge senin bildiğin bölge değil. Burada bir Putin var, burada bir Erdoğan var, yeni dünya var' bu mesajı çok güzel bir şekilde vermiş oldu.
PLANLANMIŞ RÖPORTAJ!
İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar: Bir dil sürçmesi yaşının getirdiği gaflar veya yaptıklarından birisi değil de Putin'e bilerek isteyerek planlayarak daha önceden böyle bir şeyi zaten sorudan da belli bayram değil seyran değil şöyle bir soru geliyor 'Putin katil mi?' sorusu. Bu röportaj öncesinde zaten Beyaz Saray ile o soruyu soran gazeteci arasında zaten planlanmış. O soruya verilen daha önceden planlanan bir cevap bu.
Türkiye bu gelişme nasıl etkileyecek? Bakıldığı zaman ABD ve Rusya'nın arasında bir gerginlik olursa bu kimin işine yarar diye sorarsak bu Türkiye'nin işine yaramaz diyemeyiz geldiğimiz nokta itibariyle.
Türkiye Suriye'de özellikle terörle mücadele ediyor bir taraftan. Sadece ABD değil aynı zamanda Rusya ile de mücadele ediyor. Kilis'e atılan roketler rejim tarafından atıldı ama sonuçta Rusya'nın da kontrolünde olan bir bölgeden bahsediyoruz. Yani Türkiye burada bir taraftan YPG/PKK aslında Rusya tarafından da ABD tarafından da destekleniyor.