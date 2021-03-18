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Kremlin sessizliğini bozdu: Biden'ın 'katil' çıkışıyla ilgili flaş açıklama

Son dakika haberi... Kremlin'den yapılan açıklamada, "'in Putin'e ilişkin yorumu çok kötü ve teamüllerden yoksun. Yaptığı yorumlar Biden'in ile ilişkiler inşa etmek istemediğini açıkça gösteriyor, bunu hesaba katacak. ile ilişkilere yaklaşımımızı yakın gelecekte analiz edeceğiz" denildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.03.2021 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021
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Kremlin sessizliğini bozdu: Biden'ın 'katil' çıkışıyla ilgili flaş açıklama

'da Kremlin Sözcüsü , Başkanı 'ın Başkanı hakkında dün yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Peskov, Putin'e 'katil' yorumunu yapan 'ın açıklamaları için "Çok kötü" ifadelerini kullandı.



Joe Biden, ABC televizyonuna verdiği röportajda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 'katil' demiş ve Rusya'nın ABD 2020 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları kapsamında, "Bedelini ödeyecek, çok yakında göreceksiniz" ifadelerini kullanmıştı. Biden'ın açıklamalarına, Kremlin'den yanıt geldi.



"BİDEN, RUSYA-ABD İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRMEK İSTEMİYOR"

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "'ın açıklamaları çok kötü. Bu ifadelere ayrıntılı bir tepki vermeyeceğim. Sadece bunların ABD Başkanı'nın çok kötü açıklamaları olduğunu söyleyeceğim. Biden kesinlikle ülkemizle ilişkileri geliştirmek istemiyor. Ve bundan sonra biz de bu yönde devam edeceğiz" dedi.

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