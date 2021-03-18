Kremlin sessizliğini bozdu: Biden'ın 'katil' çıkışıyla ilgili flaş açıklama





"BİDEN, RUSYA-ABD İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRMEK İSTEMİYOR"



Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "ABD Başkanı Biden'ın açıklamaları çok kötü. Bu ifadelere ayrıntılı bir tepki vermeyeceğim. Sadece bunların ABD Başkanı'nın çok kötü açıklamaları olduğunu söyleyeceğim. Biden kesinlikle ülkemizle ilişkileri geliştirmek istemiyor. Ve bundan sonra biz de bu yönde devam edeceğiz" dedi.

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