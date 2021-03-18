Putin'in çağrısına ABD'den flaş yanıt! "Biden Putin'e katil demekten pişman değil"

PUTİN: ŞARTIM ŞU Kİ CANLI YAYINDA YAPACAĞIZ

Rus medyasına açıklamalarda bulunan Putin açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "Bunu pek fazla uzatmazdım, hafta sonu taygaya gitmek, biraz dinlenmek istiyorum, fakat bunu yarın, ya da pazartesi yapmaya hazırım. ABD tarafı için uygun herhangi bir zaman bunu yapmaya hazırız. Daha şimdiden Dışişleri Bakanlığı'na ilgili talimatı vereceğim. Başkan Biden'ı tartışmamıza devam etmek için davet etmek istiyorum. Ancak şartım şu ki bunu canlı yayında yapacağız. Herhangi bir erteleme olmaksızın, doğrudan açık, bir tartışmada olacak. Rusya halkı, ABD halkı ve diğer birçok ülke bu konuyla ilgileniyor gibi görünüyor."