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Son dakika: Rusya'dan Joe Biden'ın Putin için kullandığı "katil" ifadelerine karşı flaş adım

Son dakika haberi... , Başkanı 'ın hakkındaki açıklamasından sonra 'daki Büyükelçisi'ni 'ya çağırdı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.03.2021 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021
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Son dakika: Rusya'dan Joe Biden'ın Putin için kullandığı katil ifadelerine karşı flaş adım

ABD'nin yeni başkanı Biden, 20 Ocak'tan bu yana ilk kez Moskova'yı, Rusya lideri Putin'in bir katil olduğunu düşündüğünü söylemesiyle hedef aldı.

ABC News sunucusu George Stephanopoulos'a konuşan Biden, Moskova'nın ABD seçimlerine müdahale etmesi nedeniyle bir bedel ödeyeceğini vurguladı. Biden, Rus lideri Vladimir Putin'in bir katil olduğunu düşünüyorum" dedi. Washinton ile Moskova hattında gerileme yol açan açıklamanın ardından Moskova yönetimi, ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov'u istişarelerde bulunmak üzere Rusya'ya çağırdığını duyurdu.

"İSTİŞARELERDE BULUNMAK ÜZERE MOSKOVA'YA ÇAĞIRILDI"

Alınan karar Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova tarafından açıklandı. Zaharova , "Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov, ABD ile ilişkiler bağlamında ne yapılacağını ve nereye taşınacağını analiz etmek üzere istişarelerde bulunmak üzere Moskova'ya çağırıldı" dedi.

Putinin katil olduğunu düşünüyorum "PUTİN'İN KATİL OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

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