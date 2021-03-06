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ABD'de FETÖ'cülerin "Stop Erdoğan" skandalına Türkiye'de "Love Erdoğan" yanıtı

İlçesinde Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından LED Ekranlara, 'nin New York eyaletinde reklam panosunda yer alan "" ifadesine cevap olarak "" görselleri yansıtıldı. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan görselli paylaşıma çok sayıda belediye ve vatandaştan destek geldi.

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Giriş Tarihi: 06.03.2021 Güncelleme Tarihi: 06.03.2021
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ABD'de FETÖ'cülerin Stop Erdoğan skandalına Türkiye'de Love Erdoğan yanıtı

New York'ta "" imzasıyla "" ilanlarının yayınlanmasının ardından İlçesinde "Stop Erdoğan" ifadesine yanıt olarak "Love Erdoğan" görseli ekranlara yansıtıldı.

Gaziosmanpaşa'daki tüm led ekranlarda paylaşılan görsel sosyal medyada büyük beğeni alarak yeni bir akım başladı. Paylaşıma genelindeki Belediyelerden de destek geldi.

NE OLMUŞTU?

New York'ta yer alan elektronik reklam panolarına ilan veren FETÖ'nün 'deki platformlarından olan "Silenced Turkey" oluşumu, Türkiye ve Erdoğan düşmanlığında sınır tanımayacak reklam panolarına "Stop Erdoğan" yazılarını yazdırdı.

Özellikle ünlü markaların reklam yüzbinlerce dolara reklam verdiği yer olarak bilinen 'de ilan veren FETÖ'cü platform Türkiye ve Erdoğan aleyhinde kara propaganda faaliyetleri gerçekleştirdi.

BOSNA DA AYNI UYGULAMAYI YAPMIŞTI

'in başkenti 'daki reklam panolarına, ABD'nin New York eyaletinde reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevaben "" ilanı yansıtıldı.

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