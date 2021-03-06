ABD'de FETÖ'cülerin "Stop Erdoğan" skandalına Türkiye'de "Love Erdoğan" yanıtı
Gaziosmanpaşa İlçesinde Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından LED Ekranlara, ABD'nin New York eyaletinde reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevap olarak "Love Erdoğan" görselleri yansıtıldı. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan görselli paylaşıma çok sayıda belediye ve vatandaştan destek geldi.
New York'ta "Silenced Turkey" imzasıyla "Stop Erdoğan" ilanlarının yayınlanmasının ardından Gaziosmanpaşa İlçesinde "Stop Erdoğan" ifadesine yanıt olarak "Love Erdoğan" görseli ekranlara yansıtıldı.
Gaziosmanpaşa'daki tüm led ekranlarda paylaşılan görsel sosyal medyada büyük beğeni alarak yeni bir akım başladı. Paylaşıma Türkiye genelindeki Belediyelerden de destek geldi.
NE OLMUŞTU?
New York'ta yer alan elektronik reklam panolarına ilan veren FETÖ'nün ABD'deki platformlarından olan "Silenced Turkey" oluşumu, Türkiye ve Erdoğan düşmanlığında sınır tanımayacak reklam panolarına "Stop Erdoğan" yazılarını yazdırdı.
Özellikle ünlü markaların reklam yüzbinlerce dolara reklam verdiği yer olarak bilinen Time Square'de ilan veren FETÖ'cü platform Türkiye ve Erdoğan aleyhinde kara propaganda faaliyetleri gerçekleştirdi.
BOSNA DA AYNI UYGULAMAYI YAPMIŞTI
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki reklam panolarına, ABD'nin New York eyaletinde reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevaben "Love Erdoğan" ilanı yansıtıldı.