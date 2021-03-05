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ABD'deki Türkler harekete geçti! 3 gün boyunca destanı anlatacak

Son dakika haberine göre; ABD'nin dünyaca ünlü New York'taki 'nda, FETÖ mensubu grup tarafından 'yi karalamaya yönelik verilen ve tepkiler karşısında kaldırılan reklama karşılık bugün dijital ekranlı kamyonet dolaştırıldı.

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 05.03.2021
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ABD'deki Türkler harekete geçti! 3 gün boyunca destanı anlatacak

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) organizasyonuyla 'nı dolaşan kamyonetteki dijital ekranda FETÖ örgütünün iç yüzünü ve 15 Temmuz darbe girişimini anlatan görseller yayınlandı.

Yayında özellikle, FETÖ mensuplarının indirilen reklamının verildiği köşede Cumhurbaşkanı 'ın programının 4. yılında okuduğu şiiri, alt yazısı ile gösterildi.


3 GÜN BOYUNCA TİMES MEYDANI'NDA DOLAŞACAK
Dijital ekranlı kamyonetin 3 gün boyunca günde 8 saat Times Meydanı'nda dolaşacağı kaydedildi.

FETÖ mensuplarına ait bir grup tarafından, Times Meydanı'na yakın 42. sokak ile 8. Cadde köşesindeki dijital ekrana 'yi karalamaya yönelik verilen reklam, toplumunun şiddetli tepkisine neden olmuştu.

FETÖ'CÜLERİN VERDİĞİ REKLAM KALDIRILMIŞTI
TASC ve üyeleri, söz konusu ilanı yayımlayan reklam şirketini telefon ve e-posta ile arayarak protestolarını ifade etmesi üzerine reklam kaldırılmıştı.

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