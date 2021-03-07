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07 Mart 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Türk milletinden ABD'deki FETÖ saldırısına Love Erdoğan cevabı! Mardin'de 5 dilde haykırıldı Türk milletinden ABD'deki FETÖ saldırısına Love Erdoğan cevabı! Mardin'de 5 dilde haykırıldı
FETÖ'cülerin ABD'nin New York eyaletinde verdikleri 'Stop Erdoğan' reklamına Türkiye'nin tepkisi gecikmedi. Devlet kademesiyle birlikte Türk milleti de birlik olarak birçok şehirde 'Love Erdoğan' pankartları açtı. Mardin'de ABD ve FETÖ'cülere tepki gösterilirken, Başkan Erdoğan için 5 dilde slogan atıldı.
Giriş Tarihi: 07.03.2021 15:06 Güncelleme Tarihi: 07.03.2021 15:11
Türkiye, FETÖ'cülerin ABD'deki 'Stop Erdoğan' reklamına 'Love Erdoğan' pankartlarıyla cevap vermeye devam ediyor. İstanbul, Nevşehir, Çorum, Elazığ gibi birçok ilin ardından Mardin'den de Başkan Erdoğan'a destek geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Mardin'in Midyat ilçesinde, ABD'nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevaben LED ekranlara"Love Erdoğan" görseli yansıtıldı.
ABD'DE ALÇAK SALDIRI | İZLE
New York'ta "Silenced Turkey" imzasıyla yayınlanan "Stop Erdoğan" ilanına Mardin'in Midyat ilçesinden tepki geldi.
Belediye Başkanı Veysi Şahin'in talimatıyla, "Stop Erdoğan" ifadesine yanıt olarak kentteki LED ekranlarda Türkçe, Arapça, Kürtçe, Süryanice ve İngilizce olmak üzere 5 dilde "Love Erdoğan" görseline yer verildi.
LED reklam panolarında yer alan "Love Erdoğan" görselleri Midyatlıların beğenisini topladı.