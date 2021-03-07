Türk milletinden ABD'deki FETÖ saldırısına Love Erdoğan cevabı! Mardin'de 5 dilde haykırıldı

FETÖ'cülerin ABD'nin New York eyaletinde verdikleri 'Stop Erdoğan' reklamına Türkiye'nin tepkisi gecikmedi. Devlet kademesiyle birlikte Türk milleti de birlik olarak birçok şehirde 'Love Erdoğan' pankartları açtı. Mardin'de ABD ve FETÖ'cülere tepki gösterilirken, Başkan Erdoğan için 5 dilde slogan atıldı.