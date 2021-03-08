Türkiye'den Yunanistan'a Meis Adası tepkisi! Yunanistan'dan yeni oyun: Hücumbot konuşlandırdılar

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalar;

YUNANİSTAN MEİS'E HÜCUMBOT KONUŞLANDIRDI

Yunanistan Gayri Askeri Statüdeki Doğu Ege Adaları'nda statüyü bozacak şekilde askerî gemi bulundurmaya devam etmektedir. Son olarak Yunanistan tarafından Akdeniz'deki Gayri Askeri Statüdeki Meis Adası'na hücumbot konuşlandırılmıştır. Türkiye'nin tüm olumlu ve yapıcı çabalarına rağmen Yunanistan provokatif ve hukuk tanımaz eylemlerini sürdürmektedir. Buna karşın, Türkiye sorunların uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkilerine dayalı diyalog ve görüşmeler yoluyla barışçıl yöntemlerle çözülmesinden yana gayretlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda, Türkiye ile Yunanistan arasında, NATO Karargâhında ayrıştırma önlemleri toplantılarının 11'incisi icra edilmiştir. Güven Artırıcı Önlemler toplantıları kapsamında dördüncü toplantı için Yunanistan'a resmi davet yapılmış, ancak hala bir yanıt alınamamıştır.