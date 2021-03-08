Türkiye'den Yunanistan'a Meis Adası tepkisi! Yunanistan'dan yeni oyun: Hücumbot konuşlandırdılar
Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye'ye karşı kışkırtıcı politikalarına devam eden Yunanistan, son olarak Meis Adası'na hücumbot konuşlandırdı. Yunanistan'ın hukuk tanımaz tavırlarına tepki gösterilen açıklamada, "Meis Adası’na hücumbot konuşlandırılmıştır. Türkiye’nin tüm olumlu ve yapıcı çabalarına rağmen Yunanistan provokatif ve hukuk tanımaz eylemlerini sürdürmektedir" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı Basın Müşavirliği tarafından faaliyetlere ilişkin değerlendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlık Basın Halkla İlişkiler Müşavirliğinde görevli Hava Muharebe Binbaşı Pınar Kara, Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.
İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalar;
YUNANİSTAN MEİS'E HÜCUMBOT KONUŞLANDIRDI
Yunanistan Gayri Askeri Statüdeki Doğu Ege Adaları'nda statüyü bozacak şekilde askerî gemi bulundurmaya devam etmektedir. Son olarak Yunanistan tarafından Akdeniz'deki Gayri Askeri Statüdeki Meis Adası'na hücumbot konuşlandırılmıştır. Türkiye'nin tüm olumlu ve yapıcı çabalarına rağmen Yunanistan provokatif ve hukuk tanımaz eylemlerini sürdürmektedir. Buna karşın, Türkiye sorunların uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkilerine dayalı diyalog ve görüşmeler yoluyla barışçıl yöntemlerle çözülmesinden yana gayretlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda, Türkiye ile Yunanistan arasında, NATO Karargâhında ayrıştırma önlemleri toplantılarının 11'incisi icra edilmiştir. Güven Artırıcı Önlemler toplantıları kapsamında dördüncü toplantı için Yunanistan'a resmi davet yapılmış, ancak hala bir yanıt alınamamıştır.
TÜRKİYE-MISIR ANLAŞMASINDAN KORKAN YUNANİSTAN KAHİREYE GİTTİ
Mısır hükümetinin hidrokarbon arama faaliyetlerinde Türkiye'nin kıta sahanlığı sınırlarını kabul etmesi ve boru hattı projesi güzergâhından Rum kesimini çıkarma önerisinin ardından Yunanistan'ı korku saldı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, soluğu Mısır'ın başkenti Kahire'de aldı.
Mısır'ın Doğu Akdeniz'deki son hamleleri ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Ankara-Kahire ilişkileriyle ilgili verdiği ılımlı mesaj Yunanistan'ı korkuttu. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, soluğu Mısır'ın başkenti Kahire'de aldı. Yunan bakan Mısırlı mevkidaşı Samih Sükri ile görüştü. Yaklaşık iki buçuk saat süren görüşmede, Mısır hükümetinin hidrokarbon arama faaliyetlerinde Türkiye'nin kıta sahanlığı sınırlarını kabul etmesi ve boru hattı projesi güzergâhından Rum kesimini çıkarma önerisinin ele alındığı ifade edildi. İkilinin görüşmesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Mısır ile anlaşma yapabiliriz" mesajının da ele alındığı ifade edildi.
MISIR'DAN HİDROKARBON İHALESİ
Öte yandan, Mısır, Akdeniz'de 24 parselde hidrokarbon ihalesine çıktı. Bu ihalede, 18 numaralı parselin bulunduğu bölgeyi, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e bildirdiği kıta sahanlığı sınırlarını dikkate alarak belirledi.
DENDİAS, KAHİRE'DEN RUM KESİMİ'NE GEÇECEK
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Kahire dönüşü Kıbrıs Rum kesimine uğrayarak mevkidaşı Nikos Hristodulidis ile bir araya gelecek. Yunan medyası Kahire'deki kritik görüşmenin ardından "Dendias, Kahire'den iyi niyet jestinde bulunarak, ihale ile ilgili haritayı değiştirmesini isteyecek" diye yazdı.