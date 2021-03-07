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Papa Erbil'de resmi törenle karşılandı

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Giriş: 07.03.2021 12:50
Güncelleme:07.03.2021 13:21
Katoliklerin dini lideri Papa Franciscus, Irak ziyaretinin üçüncü gününde ilk olarak Erbil kentine gitti. Papa Franciscus, havalimanında Irak kürt bölgesel yönetimi başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani tarafından resmi törenle karşılandı.

Katoliklerin dini lideri Papa Franciscus, Irak ziyaretinin üçüncü gününde ilk olarak Erbil kentine gitti. Papa Franciscus, havalimanında Irak kürt bölgesel yönetimi başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani tarafından resmi törenle karşılandı.

Papa Franciscustan Erbil ziyareti PAPA FRANCİSCUS'TAN ERBİL ZİYARETİ
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Papa Erbil'de resmi törenle karşılandı
Papa Erbil'de resmi törenle karşılandı
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