Papa Erbil'de resmi törenle karşılandı

Katoliklerin dini lideri Papa Franciscus, Irak ziyaretinin üçüncü gününde ilk olarak Erbil kentine gitti. Papa Franciscus, havalimanında Irak kürt bölgesel yönetimi başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani tarafından resmi törenle karşılandı.

Katoliklerin dini lideri Papa Franciscus, Irak ziyaretinin üçüncü gününde ilk olarak Erbil kentine gitti. Papa Franciscus, havalimanında Irak kürt bölgesel yönetimi başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani tarafından resmi törenle karşılandı.