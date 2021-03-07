Papa’nın tarihi Irak ziyareti! Hoşgörü günü olarak ilan edildi

Katolik dini lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, tarihi Irak ziyaretine devam ediyor. Papa Irak ziyaretinin ikinci gününde Iraklı Şiileri Ruhani Lideri Ayetullah Sistani'yi evinde ziyaret etti. Ayrıntıları ve gelişmeleri gazeteci Mustafa Kerim aktardı. Kerim, "Irak'ta 6 Mart günü hoşgörü günü olarak ilan edildi" ifadelerini kullandı.

Katolik dini lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, tarihi Irak ziyaretine devam ediyor. Papa Irak ziyaretinin ikinci gününde Iraklı Şiileri Ruhani Lideri Ayetullah Sistani'yi evinde ziyaret etti. Ayrıntıları ve gelişmeleri gazeteci Mustafa Kerim aktardı. Kerim, "Irak'ta 6 Mart günü hoşgörü günü olarak ilan edildi" ifadelerini kullandı.