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Son dakika: Papa Franciscus tarihi Irak ziyaretinde Kur'an-ı Kerim dinledi! İşte o anlar

Katoliklerin dini lideri Papa Franciscus tarihi Irak ziyaretine devam ediyor. Papa, Hazreti İbrahim'in doğum yeri olduğuna inanılan Nasiriye vilayetindeki Ur kentinde Kur'an-ı Kerim dinledi.

DHA
Giriş Tarihi: 06.03.2021 16:33 Güncelleme Tarihi: 06.03.2021 16:35
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Son dakika: Papa Franciscus tarihi Irak ziyaretinde Kur'an-ı Kerim dinledi! İşte o anlar

Katoliklerin dini lideri Papa Franciscus, Irak ziyaretinin ikinci gününde Hazreti İbrahim'in doğum yeri olduğuna inanılan Nasiriye vilayetindeki Ur kentindeki temaslarına devam ediyor. Papa, burada Kur'an-ı Kerim dinledi.

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Son dakika: Papa Franciscus tarihi Irak ziyaretinde Kur'an-ı Kerim dinledi! İşte o anlar

Öte yandan, Müslüman ve Yahudi cemaati temsilcileriyle bir araya geldi. Papa'nın antik Ur kentinde hac merasimi yapması bekleniyor.

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Son dakika: Papa Franciscus tarihi Irak ziyaretinde Kur'an-ı Kerim dinledi! İşte o anlar

Katoliklerin dini lideri Papa Franciscus, Irak ziyaretine, Hazreti İbrahim'in doğum yeri olduğuna inanılan Zikar (Nasiriye) vilayetindeki Ur kentinde devam ediyor.

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Son dakika: Papa Franciscus tarihi Irak ziyaretinde Kur'an-ı Kerim dinledi! İşte o anlar

Zikar (Nasiriye) vilayetindeki Ur kentinde Papa'yı Müslüman ve Hristiyan din adamları karşıladı. Papa'nın gelişi sırasında yerel folklor ezgileri ve ilahiler çalındı.

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Son dakika: Papa Franciscus tarihi Irak ziyaretinde Kur'an-ı Kerim dinledi! İşte o anlar

Buradaki konuşmasına Ur kentinin İbrahim Peygamber ile ilişkisinden söz ederek başlayan Papa, "Birlik, beraberlik ve iman Ur'dan başladı. Biz, İbrahim'in torunlarıyız. Birbirimizi sevmeliyiz. Birbirimizden ayrı çalışmamalıyız. Bu toprakları birlikte ihya edebiliriz." ifadelerini kullandı.

Irak'taki terör saldırılarına da değinen Papa, şunları söyledi:

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