Son dakika: Papa Franciscus tarihi Irak ziyaretinde Kur'an-ı Kerim dinledi! İşte o anlar

Buradaki konuşmasına Ur kentinin İbrahim Peygamber ile ilişkisinden söz ederek başlayan Papa, "Birlik, beraberlik ve iman Ur'dan başladı. Biz, İbrahim'in torunlarıyız. Birbirimizi sevmeliyiz. Birbirimizden ayrı çalışmamalıyız. Bu toprakları birlikte ihya edebiliriz." ifadelerini kullandı.

Irak'taki terör saldırılarına da değinen Papa, şunları söyledi: