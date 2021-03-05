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Son dakika: Afganistan'da çığ felaketi: 14 ölü, 3 yaralı

Son dakika haberi... Afganistan'ın Badakhshan vilayetinde çığ düşmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 05.03.2021 Güncelleme Tarihi: 05.03.2021
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Son dakika: Afganistan'da çığ felaketi: 14 ölü, 3 yaralı

Afganistan'ın kuzeyindeki Badakhshan vilayetinde dağlık bir bölgede ilçe yolu üzerinde çığ düştü. Bölgeye kurtarma ekibi ve polis sevk edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilik Sözcüsü Nik Mohammad Nazari, çığ faciasının Raghistan ilçesinde yaşandığını belirterek, "İlk bilgiler 14 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3 kişinin de yaralandığını gösteriyor" ifadelerini kullandı. Nazari, çığ altında başka kişilerin de kalmış olabileceği ihtimali üzerine arama-kurtarma çalışmalarının devam ettirildiği aktardı.

Çığ felaketi: 14 ölü, 3 yaralı ÇIĞ FELAKETİ: 14 ÖLÜ, 3 YARALI

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