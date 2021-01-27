Youtube'dan Donald Trump'a bir şok daha: Süresiz donduruldu

FACEBOOK VE İNSTAGRAM YENİDEN AÇILMIŞTI

Seçim süreci boyunda Trump'ın paylaşımlarına uyarı etiketi koyan Twitter ve Facebook, en az 6 kişinin hayatını kaybettiği şiddetli gösteriler sonrası eski başkanın hesaplarını dondurmuştu. Twitter, yasağı kalıcı hale getirirken, Facebook ve ona bağlı olan Instagram eski ABD Başkanı'nın hesaplarını tekrar açtı.

İfade özürlüğü çerçevesinde tartışmalara neden ikiliye 13 Ocak'ta Youtube da eklenmiş, Trump'ın kanalından video paylaşılması en az bir hafta süreyle engellenmişti. Amerikan basınında çıkan haberlere göre Youtube bu yasağı 'geçici'den 'kalıcı'ya çevirdi.

Politico'ya konuşan video platformunun sözcüsü, olası şiddet olaylarına dair kaygıların artmasını kararlarına gerekçe göstererek "Donald Trump'ın hesabı kapalı kalacak" dedi.