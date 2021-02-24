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Son dakika: Dünyada bir ilk: Alman mahkemesi Esad'ın istihbaratçısını mahkum etti! Mahkemede yüzünü böyle sakladı

Son dakika haberine göre, mahkemesi, Esad rejiminin eski istihbaratçısını insanlığa karşı suç işlenmesine yardımcı olmaktan mahkum etti. Dava dünyada üyelerine karşı daha önce emsali olmayan bir ilk dava olarak kayıtlara geçti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.02.2021 Güncelleme Tarihi: 24.02.2021
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Son dakika: Dünyada bir ilk: Alman mahkemesi Esad'ın istihbaratçısını mahkum etti! Mahkemede yüzünü böyle sakladı

Mahkemenin kararında, Esed rejiminin eski istihbaratçısı 'in en az 30 eylemciyi gözaltına alarak işkence yapılan hapishaneye götürdüğünün kanıtlandığı belirtildi.

Eyad el Garib'in, insanlığa karşı suç işlenmesine yardımcı olmaktan 4,5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

ESAD REJİMİ ÜYELERİNE KARŞI DÜNYADAKİ İLK CEZAİ SORUŞTURMA
istihbaratı için çalışan sanık 'ın yargılanmasına ise devam edilecek.

Raslan'ın 2014'te, Garib'in de 2018'de 'ya geldikleri tespit edilmiş ve her ikisi de 2019'da 'de yakalanmıştı.

İddianameye göre, 57 yaşındaki Raslan, 2011 ve 2012'de insanlığa karşı suç işlemenin yanı sıra tecavüz ve 58 cinayetle suçlanıyor.

Federal Başsavcılık, davayı, "insanlığa karşı suçlar için Esed rejimi üyelerine karşı dünyadaki ilk cezai soruşturma" olarak nitelendiriyor.

Esad hükümeti işkence iddialarını yalanlarken Suriyeli insan hakları avukatı Enver el-Bunni bu kararın örnek teşkil edebileceğini söyledi.

el-Bunni, "Tarih yazıldı. Suriye hükümetinin bir üyesine işkence ve cinayetten ilk kez ceza verildi. Bu adaletin yerini bulabileceğine dair umut verici bir durum" açıklamasını yaptı.

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