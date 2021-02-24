ESAD REJİMİ ÜYELERİNE KARŞI DÜNYADAKİ İLK CEZAİ SORUŞTURMA

Suriye istihbaratı için çalışan sanık Enver Raslan'ın yargılanmasına ise devam edilecek.

Raslan'ın 2014'te, Garib'in de 2018'de Almanya'ya geldikleri tespit edilmiş ve her ikisi de 2019'da Berlin'de yakalanmıştı.