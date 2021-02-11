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Twitter'dan Donald Trump'a yönelik yeni hamle! "Hesabını bir daha açmayacağız"

tarafından yapılan resmi açıklamada eski Başkanı 'ın tekrar başkanlık koltuğuna oturması durumunda bile hesabının açılmayacağı ifade edildi. Twitter seçim dönemi başta olmak üzere 6 Ocak'taki Kongre baskınınında da Trump'a yönelik ciddi sansürler uygulayıp son olarak hesabını kapatmıştı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.02.2021 Güncelleme Tarihi: 11.02.2021
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Twitter'dan Donald Trump'a yönelik yeni hamle! Hesabını bir daha açmayacağız

Sosyal paylaşım sitesi 'ın finans müdürü Ned Segal eski Başkanı 'ın tekrar başkanlık koltuğuna oturması durumunda bile hesabına konulan yasağın devam edeceğini söyledi.

TEKRAR GELMESİNE İZİN VERİLMEZ

Amerikan CNBC televizyonuna verdiği röportajda, Trump'ın kapatılan Twitter hesabı hakkındaki soruyu cevaplandıran Ned Segal, kapatılan bir hesabın tekrar açılmasının mümkün olmadığını, bu yasağın kalıcı olduğunu belirtti.

Segal, "Aykırı bir davranıştan dolayı platformdan çıkarıldığınızda, eski veya mevcut bir kamu görevlisi de olsanız, kurallarımız gereği tekrar gelmenize izin verilmez." dedi.

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ŞİDDETE TEŞVİK

Şirket politikalarının "insanların şiddete teşvik edilmediğinden emin olmak için" tasarlandığına ve "ihlalcilerin" geri gelmesine izin vermediğine değinen finans yöneticisi, Trump'ın tekrar ABD Başkanı seçilmesi durumunda bile kişisel Twitter hesabını kullanamayacağını net bir şekilde ifade etti.

NE OLMUŞTU?

6 Ocak'ta Trump yanlılarının Amerikan Kongresini basması sonrası, sosyal medya şirketleri Trump'ın hesaplarına ciddi sansür uygulamaya başlamıştı. Instagram ve , Trump'ın hesaba erişimini bir süreliğine engellerken, Twitter 8 Ocak itibarıyla Başkan'ın hesabını süresiz askıya aldığını duyurmuştu.

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