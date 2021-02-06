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ABD tarihinde bir ilk! Joe Biden: Trump’ın istihbarat raporlarına erişimi olmamalı

Başkanı , eski Başkan Donald ’ın “kontrol dışı davranışları” nedeniyle raporlarına erişimi olmaması gerektiğini söyledi. Öte yandan ABD basınına yansıyan haberlerde, Trump’ın istihbarat raporlarına erişiminin engellenmesinin ABD tarihinde ilk olduğu kaydedildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.02.2021 Güncelleme Tarihi: 06.02.2021
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ABD tarihinde bir ilk! Joe Biden: Trump’ın istihbarat raporlarına erişimi olmamalı

Başkanı , eski Başkan Donald 'ın raporlarına erişimi olmaması gerektiğini söyledi.

Trump'ın "kontrol dışı davranışları" olduğunu belirten Biden, "Trump'ın istihbarat raporlarına erişime ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Biden, eski Başkanlara özellikle yurtdışına gitmeden önce verilen istihbarat raporlarının Trump'a verilmesinin herhangi bir fayda sağlamayacağını ifade etti. Biden ayrıca, kritik bilgileri saklama konusunda Trump'a güvenilemeyeceğini öne sürdü.

ERİİM ENGELİ ABD TARİHİNDE İLK!

ABD basınına yansıyan haberlerde, eski Başkanların görevleri sona erdikten sonra da istihbarat raporlarına sürekli erişim hakkına sahip olduğu vurgulanarak, Trump'ın istihbarat raporlarına erişiminin engellenmesinin ABD tarihinde ilk olduğu kaydedildi.

Trump da geçtiğimiz yıl 3 Kasım'da yapılan Başkanlık seçimlerinin ardından Biden'ı haftalarca güvenlik ve istihbarat raporlarına dahil etmemişti.

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