ERDOĞAN'I YAKINDA İRAN'A BEKLİYORUZ

Biz Sayın Erdoğan'ı İran'a bekliyoruz ve yakın zamanda bunun için tarih açıklayacağız. Biz aynı zamanda Astana formatındaki işbirliklerimize devam ediyoruz. Bugün Suriye'de savaşın yerini diyalog almıştır. İran ve Türkiye'nin Kafkasya bölgesindeki işbirlikleri bölge halkı için faydalı olacaktır.

Türkiye-Azerbaycan ve Rusya Cumhurbaşkanlarının önerdiği üzere 5 ülkeye ziyaret başlattım. Diğer ülkeleri ziyaret ettikten sonra burada olduğum için çok mutluyum

Şu anda aslında zemin 6 ülke için de hazırlanmıştır. Biz bu 6 bölgenin kalkınması için faaliyet yapabiliriz, farklı alanlarda işbirliği yapabiliriz. Umarız bu iş gerçekleşir.

SORU-CEVAP

KAÇIRILAN TÜRK DENİZCİLERİN DURUMU

Bakan Çavuşoğlu: Dün memnuniyet verici bir haber aldık. Mürettebat ve kaptan, şirket yetkilileriyle temasa geçtiler. 15 kardeşimizin tamamının sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendik. Güzel haberleri inşallah alacağız, bir süreç var, devam ediyor. Gemide 3 mürettebatımız vardı, yeni ekip gitti, dün ulaştılar. 3 vatandaşımız da bugün THY ile Türkiye'ye dönecekler.

Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bir çalışma grubu oluşturduk. Bu bölgede korsanların gemilere saldırıları ilk değil, son da olmayacak gibi... Gemilere yönelik saldırıların önlenmesi için neler yapılabilir, bunu da ele alacağız.

TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİNİN GELECEĞİNİ NASIL GÖRÜYORSUNUZ?

Cevad Zarif: İran İslam Cumhuriyeti ve Türkiye her zaman iyi ilişkiler içindedir ve bu böyle devam edecektir. İran ve Türkiye arasındaki işbirliği çok geniştir ve inşallah ABD'nin daha mantıklı adımlarıyla daha da geliştireceğiz.

Bakan Çavuşoğlu: İlişkileri önümüzdeki süreçte daha da geliştirmemiz lazım. İki ülke arasındaki iyi ilişkiler bölgenin istikrarı ve huzuru için de önemli. Irak-Suriye'nin istikrarı için çaba sarfediyoruz. Bölgenin istikrarı için iş birliğimizi güçlendirmemiz lazım ve bunun için çalışıyoruz.