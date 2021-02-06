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ABD'de casusluk şoku! Resmen açıkladılar

ABD eski Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) çalışanlarının, () adına ’a karşı internet korsanlığı yaptığı ortaya çıktı.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 06.02.2021 Güncelleme Tarihi: 06.02.2021
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ABD'de casusluk şoku! Resmen açıkladılar

New York Times'te yer alan "ABD, hackerlara karşı nasıl kaybetti?" başlıklı haberde, eski ABD NSA çalışanlarının yüksek maaş ve lüks yaşam vaadiyle Abu Dabi yönetimi tarafından 2014'te siber saldırı ve istihbarat faaliyetlerinde bulunmak üzere işe alındığı aktarıldı.

BAE ADINA KATAR'A KARŞI SİBER CASUSLUK!

Haberde, CyberPoint gibi aracı ABD şirketleri üzerinden "Amerika'nın Terörle Mücadelesi"nin uzantısı çerçevesinde aşırıcı grupları sözde takip amacıyla yapılan alımlarda, BAE adına özellikle bölge ülkelerine yönelik internet korsanlığı faaliyetlerinde bulunulduğu vurgulandı.

ABD ÜST YÖNETİMİNDEN YAZIŞMALAR...

Katar kraliyet ailesinden Uluslararası Futbol Birliği Derneği (FIFA) yöneticilerine kadar BAE'nin hasım olarak gördüğü geniş bir alanda bilgisayar korsancılığı yapıldığı altı çizilen haberde, siber korsanlık faaliyetleri sırasında eski NSA çalışanlarının radarına zaman zaman ABD üst yönetiminden yazışmaların da düştüğüne de işaret edildi.

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