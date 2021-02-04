04 Şubat 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri TikTok'ta akılalmaz görüntüler! İnsan kaçakçılığı reklamı yapıp fiyat verdiler

TikTok'ta akılalmaz görüntüler! İnsan kaçakçılığı reklamı yapıp fiyat verdiler

Milyonlarca insanın kullandığı uygulamasında yayınlanan bir reklam dehşete düşürdü. uygulaması TikTok'ta bir hesap, Suriye’de rejim tarafından aranan kişilerin ’a belirli bir ücret karşılığı kaçırıldığına ilişkin reklam içerikli görüntü yayınlandı.

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 04.02.2021 Güncelleme Tarihi: 04.02.2021
ABONE OL
TikTok'ta akılalmaz görüntüler! İnsan kaçakçılığı reklamı yapıp fiyat verdiler

Dünyada 800 milyon aktif kullanıcıya sahip video paylaşım uygulaması 'taki bir hesapta, Suriye'de rejim tarafından aranan kişilerin 'a belirli bir ücret karşılığında kaçırıldığına ilişkin reklam içerikli video yayınlandı.

TikTok'ta akılalmaz görüntüler! İnsan kaçakçılığı reklamı yapıp fiyat verdiler TİKTOK'TA AKILALMAZ GÖRÜNTÜLER! İNSAN KAÇAKÇILIĞI REKLAMI YAPIP FİYAT VERDİLER


Yayınlanan videolarda Suriye'den Lübnan'a lüks araçlarla yapılan insan kaçakçılığına ilişkin görüntüler yer aldı.


ÜCRET KENTE GÖRE BELİRLENİYOR
İnsan kaçakçılığı şebekesinin üzerinden reklam yaparak, bir de tarifesi yayınladı. Sosyal medyada yayınlanan videoda, Suriye'deki rejimden Lübnan'a kaçak yollarla gitmeninin bedeli olarak, kentinden 2 bin 858 TL, 'dan 1429 TL, Humus'tan 1072 TL, Afrin'den ise 5 bin 717 TL ücret talep ediliyor.


5.5 MİLYON KİŞİ YERİNDEN EDİLMİŞTİ
Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Kurtarma Komitesi 500 binin üzerinde kişinin, Suriye'deki 10 yıllık iç savaş sırasında hayatını kaybettiğini açıklamıştı.


5 buçuk milyon Suriyeli mülteci , Lübnan, Irak ve 'a kaçtı ve 6,6 milyonu ülke sınırları içinde yerinden edilmişti. Bunların 3,6 milyonu 'ye, 950 bini Lübnan'a, 670 bini de Ürdün'e sığınmıştı. Yine 1 milyona yakın Suriyeli, Avrupa ülkelerine kaçmıştı.

TikTok için yaş sınırlaması getirildi! TİKTOK İÇİN YAŞ SINIRLAMASI GETİRİLDİ!
TikTok faciası! Ünlü fenomen cinayet şüphesiyle gözaltına alındı TİKTOK FACİASI! ÜNLÜ FENOMEN CİNAYET ŞÜPHESİYLE GÖZALTINA ALINDI
TikTok fenomeni Kürşat Juan: Çocuğum olsa TikTok izletmem! TİKTOK FENOMENİ KÜRŞAT JUAN: ÇOCUĞUM OLSA TİKTOK İZLETMEM!
TikTok videosu çekerken hayatının şokunu yaşadı! Birden kapıyı açıp içeri girdi TİKTOK VİDEOSU ÇEKERKEN HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI! BİRDEN KAPIYI AÇIP İÇERİ GİRDİ
Son dakika: TikTok videosu çekmek için hayatlarını hiçe saydılar! Genç kızlar... SON DAKİKA: TİKTOK VİDEOSU ÇEKMEK İÇİN HAYATLARINI HİÇE SAYDILAR! GENÇ KIZLAR...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA