17 Ocak 2021, Pazar
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TikTok faciası! Ünlü fenomen cinayet şüphesiyle gözaltına alındı

Son dakika haberine göre; 'nın St. Petersburg kentinde yaşayan 17 yaşındaki fenomeni annesi ve amcasını öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alındı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.01.2021 Güncelleme Tarihi: 17.01.2021
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TikTok faciası! Ünlü fenomen cinayet şüphesiyle gözaltına alındı

Polis, 'nın bölgesindeki beş katlı bir binada gerçekleşen bir cinayet ihbarı aldı. Acil olay mahalline çağrılan polis ekibi, dairede vücudunda bıçak darbeleri olan bir erkeğin ve kadının cansız bedenini buldu.

Ölen kadının oğlu, adamın ise yeğeni olduğu belirtilen 17 yaşındaki fenomeninin cinayeti işlemiş olabileceği belirtildi.



İddiaya göre sarhoş olduğu belirtilen genç erkek önce amcasını tartışma sırasında bıçakladı ve sonra da annesini öldürdü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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