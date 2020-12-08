TikTok videosu çekerken hayatının şokunu yaşadı! Birden kapıyı açıp içeri girdi

ABD'nin Maryland eyaletinde yaşayan genç kadın Hannah Viverette, TikTok videosu çekerken hayatının en korku dolu anlarını yaşadı. Video sırasında kapısı açıldı ve içeriye daha önce hiç tanımadığı bir adam girdi.

Giriş Tarihi: 08.12.2020 11:29 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 11:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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