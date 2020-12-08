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TikTok videosu çekerken hayatının şokunu yaşadı! Birden kapıyı açıp içeri girdi

ABD'nin Maryland eyaletinde yaşayan genç kadın Hannah Viverette, TikTok videosu çekerken hayatının en korku dolu anlarını yaşadı. Video sırasında kapısı açıldı ve içeriye daha önce hiç tanımadığı bir adam girdi.

Giriş Tarihi: 08.12.2020 11:29 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 11:34
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TikTok videosu çekerken hayatının şokunu yaşadı! Birden kapıyı açıp içeri girdi

Genç bir kadın, evine giren bir "takipçiyle" yüz yüze geldiğinde "hayatının en korkunç anını" yaşadı.

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TikTok videosu çekerken hayatının şokunu yaşadı! Birden kapıyı açıp içeri girdi

Hannah Viverette, birdenbire korku içinde donup kaldığında, evinde bir TikTok videosu için dans ederken kendini videoya alıyordu.

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TikTok videosu çekerken hayatının şokunu yaşadı! Birden kapıyı açıp içeri girdi

Facebook'ta şunu yazdı: "İkinci kat balkon kapımın açılmaya başladığını duydum.

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TikTok videosu çekerken hayatının şokunu yaşadı! Birden kapıyı açıp içeri girdi

"Şaşırdım, hemen kapatmak için kapıya doğru hareket ettim ancak arkasında bir adam olduğunu fark ettim."

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TikTok videosu çekerken hayatının şokunu yaşadı! Birden kapıyı açıp içeri girdi

Onu Maryland, Hagerstown'daki apartman kompleksinde gördüğü için içeriye giren kişiyi tanıdı.