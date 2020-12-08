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08 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri TikTok videosu çekerken hayatının şokunu yaşadı! Birden kapıyı açıp içeri girdi TikTok videosu çekerken hayatının şokunu yaşadı! Birden kapıyı açıp içeri girdi ABD'nin Maryland eyaletinde yaşayan genç kadın Hannah Viverette, TikTok videosu çekerken hayatının en korku dolu anlarını yaşadı. Video sırasında kapısı açıldı ve içeriye daha önce hiç tanımadığı bir adam girdi. Giriş Tarihi: 08.12.2020 11:29 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 11:34
Genç bir kadın, evine giren bir "takipçiyle" yüz yüze geldiğinde "hayatının en korkunç anını" yaşadı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hannah Viverette, birdenbire korku içinde donup kaldığında, evinde bir TikTok videosu için dans ederken kendini videoya alıyordu.
Facebook'ta şunu yazdı: "İkinci kat balkon kapımın açılmaya başladığını duydum.
"Şaşırdım, hemen kapatmak için kapıya doğru hareket ettim ancak arkasında bir adam olduğunu fark ettim."
Onu Maryland, Hagerstown'daki apartman kompleksinde gördüğü için içeriye giren kişiyi tanıdı.