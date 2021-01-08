TikTok fenomeni Kürşat Juan: Çocuğum olsa TikTok izletmem!

"TİKTOK'U UTANÇ VERİCİ BULUYORDUM"

TikTok maceran nasıl başladı? TikTok platformuna karşı olan önyargı hakkında neler söylemek istersin? Sen de başlarda önyargılıymışsın.

Benim sosyal medya hayatım 2015'te başladı. O yüzden sosyal medyada fenomen olmak herkesin yapamayacağı bir şey. Hayalinizin peşinden koşarsanız hedefinize ulaşabilirsiniz. Ben yıllarca birçok fenomeni takip ettim, izledim. Sonra kendime dedim ki: Onlardan daha iyiyim, onlardan ne farkım var? 2015'te oyun kanalı açtım, tutmadı. Ardından vlog kanalı açtım, tutmadı. Yaklaşık 4 sene boyunca sekizden fazla kanal açtım kendime. Hiçbiri tutmayınca ailem, arkadaşlarım, çevrem "Kardeşim olmuyor artık, yapma" dedi. Kendime güvenim kalmamıştı o dönem. TikTok'a girdim. Çok saçma videolar gördüm. "Ne yapıyor bu insanlar?" dedim. Kermit kostümü alıp giydim. Her gencin yapmak istediği şeyi yaptım. Telefonu sabitledim sonra tekme attım kameraya. TikTok'a attığım ilk video buydu. Sonra Berke'ye izlettim videoyu. Güldük, eğlendik. TikTok'a karşı olan önyargımı Berke kırdı. Ben bu uygulamanın utanç verici ve başarısız bir uygulama olduğunu düşünüyordum. Çekilen videolar çok basit ve saçmaydı. Ama Berke ile işin diğer tarafını gördüm. Emek verildiğini, süreklilik gerektirdiğini, iş gözüyle bakılabileceğini gördüm. Berke ile de hiçbir şekilde birbirimizin elini bırakmadık çok şükür. Hâlâ birlikte devam ediyoruz.