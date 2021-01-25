25 Ocak 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman'dan Norveç'e "terör propagandası" tepkisi

Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman'dan Norveç'e "terör propagandası" tepkisi

'nin Büyükelçisi , Oslo Belediyesine ait bir binanın duvarında terör örgütü PKK propagandası yapılmasına tepki gösterdi. Çorman, "Türkiye ve iki müttefiki olarak, birçok alanda dostluk ve iş birliği içinde hareket etmektedir. Bu çerçevede, burada normal veya olağan olmayan bir şeyler var. Türkiye'ye karşı bu saldırgan tavrı takınan Oslo Belediyesidir." dedi.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 25.01.2021 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021
ABONE OL
Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman'dan Norveç'e terör propagandası tepkisi

Ülkenin önde gelen gazetesi Aftenposten'a "Terörist propagandanın eseri" başlıklı bir makale kaleme alan Fazlı Çorman, belediyeye ait binaya asılan tabloyla Türkiye'de 40 binden fazla masum insanın ölmesine neden olan terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın reklamının yapıldığını belirtti.

Bunun Türkiye'ye karşı bir saldırı olduğunu belirten Çorman, şu ifadelere yer verdi:

"Oslo Belediyesi, 'Kadınların Devrimi' başlığıyla üstü örtülmüş biçimde, sınırlarımızda terör örgütü tarafından yönetilen yasa dışı bir oluşuma atıfta bulunan sözde bir sanat projesini desteklemiştir. Projenin sponsoru olarak, Belediye söz konusu tabloyla birlikte asılı duran ve dünyanın bugüne kadar gördüğü en kanlı teröristlerden birine ait olan bir alıntının da arkasında durmaktadır. Anılan terörist ve örgütü, Türkiye'de 40 binden fazla masum insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştur."

"TÜRKİYE'YE KARŞI SALDIRGAN TAVR TAKINAN OSLO BELEDİYESİDİR"

Oslo Belediyesinin Türkiye'ye karşı saldırgan bir tavır içinde olduğunu belirten Çorman, "Türkiye ve Norveç iki NATO müttefiki olarak, birçok alanda dostluk ve iş birliği içinde hareket etmektedir. Bu çerçevede, burada normal veya olağan olmayan bir şeyler var. Türkiye'ye karşı bu saldırgan tavrı takınan Oslo Belediyesidir. İlk önce ilgili makamlarla özel olarak görüşmeyi denedik ancak bir sonuç alamadık. Konu Norveç'te kamuoyuna yansıyınca Türk makamları da tepkimizi ve hayal kırıklığımızı açıkladılar. Konunun sanat özgürlüğü veya diğer ülkelerin içişlerine karışmakla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"NORVEÇLİ DOSTLARIMIZ BİZİ SIRTIMIZDAN VURMAMALI''

Öte yandan AA'ya da açıklamada bulunan Çorman, terör içeriği bulunan tablonun 7 Kasım 2020'de Oslo Belediyesinin binalarından birinin duvarına asıldığını söyledi. Dışişleri Bakanlığının da sözde tabloya tepki gösterdiğine değinen Çorman, "Türkiye'nin endişe duyduğu konu, müttefik ülkelerdeki kamuoylarının terörist propaganda tarafından esir alınmasıdır." dedi.

Çorman, "Bu sefer sanat özgürlüğünü suistimal etmeye çalışan bu propaganda araçlarına karşı verdiğimiz çaba dahil olmak üzere, terörizmin her şekliyle mücadele etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Norveçli dostlarımızdan ulusal güvenliğimiz için verdiğimiz bu mücadelemize saygı göstermelerini ve bizi sırtımızdan vurmamalarını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönterden A Haber’de flaş açıklamalar! Cumhur İttifakı, Engin Altay, HDP, CHP... MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI İZZET ULVİ YÖNTER'DEN A HABER'DE FLAŞ AÇIKLAMALAR! CUMHUR İTTİFAKI, ENGİN ALTAY, HDP, CHP...
Son dakika: HDP Esenyurt İlçe Başkanlığına gece yarısı terör baskını! SON DAKİKA: HDP ESENYURT İLÇE BAŞKANLIĞI'NA GECE YARISI TERÖR BASKINI!
HDP binasına terör operasyonu! PKK elebaşı Öcalanın posterleri tek tek indirildi HDP BİNASINA TERÖR OPERASYONU! PKK ELEBAŞI ÖCALAN'IN POSTERLERİ TEK TEK İNDİRİLDİ
İletişim Başkanı Fahrettin Altun Batıya seslendi: HDP ve PKKnın yalanlarını yaymayı bırakıp gerçeği söyleyin! İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN BATI'YA SESLENDİ: "HDP VE PKK'NIN YALANLARINI YAYMAYI BIRAKIP GERÇEĞİ SÖYLEYİN!"
MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Karakaya: CHP ve İYİ Parti HDP ile ittifakını gizliyor MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI PROF. DR. KARAKAYA: CHP VE İYİ PARTİ HDP İLE İTTİFAKINI GİZLİYOR

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA