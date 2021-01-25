Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman'dan Norveç'e "terör propagandası" tepkisi

Ülkenin önde gelen gazetesi Aftenposten'a "Terörist propagandanın eseri" başlıklı bir makale kaleme alan Fazlı Çorman, belediyeye ait binaya asılan tabloyla Türkiye'de 40 binden fazla masum insanın ölmesine neden olan terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın reklamının yapıldığını belirtti.

Bunun Türkiye'ye karşı bir saldırı olduğunu belirten Çorman, şu ifadelere yer verdi:

"Oslo Belediyesi, 'Kadınların Devrimi' başlığıyla üstü örtülmüş biçimde, sınırlarımızda terör örgütü tarafından yönetilen yasa dışı bir oluşuma atıfta bulunan sözde bir sanat projesini desteklemiştir. Projenin sponsoru olarak, Belediye söz konusu tabloyla birlikte asılı duran ve dünyanın bugüne kadar gördüğü en kanlı teröristlerden birine ait olan bir alıntının da arkasında durmaktadır. Anılan terörist ve örgütü, Türkiye'de 40 binden fazla masum insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştur."

"TÜRKİYE'YE KARŞI SALDIRGAN TAVR TAKINAN OSLO BELEDİYESİDİR"

Oslo Belediyesinin Türkiye'ye karşı saldırgan bir tavır içinde olduğunu belirten Çorman, "Türkiye ve Norveç iki NATO müttefiki olarak, birçok alanda dostluk ve iş birliği içinde hareket etmektedir. Bu çerçevede, burada normal veya olağan olmayan bir şeyler var. Türkiye'ye karşı bu saldırgan tavrı takınan Oslo Belediyesidir. İlk önce ilgili makamlarla özel olarak görüşmeyi denedik ancak bir sonuç alamadık. Konu Norveç'te kamuoyuna yansıyınca Türk makamları da tepkimizi ve hayal kırıklığımızı açıkladılar. Konunun sanat özgürlüğü veya diğer ülkelerin içişlerine karışmakla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"NORVEÇLİ DOSTLARIMIZ BİZİ SIRTIMIZDAN VURMAMALI''

Öte yandan AA'ya da açıklamada bulunan Çorman, terör içeriği bulunan tablonun 7 Kasım 2020'de Oslo Belediyesinin binalarından birinin duvarına asıldığını söyledi. Dışişleri Bakanlığının da sözde tabloya tepki gösterdiğine değinen Çorman, "Türkiye'nin endişe duyduğu konu, müttefik ülkelerdeki kamuoylarının terörist propaganda tarafından esir alınmasıdır." dedi.

Çorman, "Bu sefer sanat özgürlüğünü suistimal etmeye çalışan bu propaganda araçlarına karşı verdiğimiz çaba dahil olmak üzere, terörizmin her şekliyle mücadele etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Norveçli dostlarımızdan ulusal güvenliğimiz için verdiğimiz bu mücadelemize saygı göstermelerini ve bizi sırtımızdan vurmamalarını bekliyoruz." şeklinde konuştu.