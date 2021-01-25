25 Ocak 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Donald Trump'a yönelik karar verildi! Açılan dava sonuçlandı

Donald Trump'a yönelik karar verildi! Açılan dava sonuçlandı

, 'ın başkanlık sürecinde özel sektördeki işlerini devam ettirmesi hakkında açılan davalarını iptal etti. karara gerekçe olarak Trump'ın artık görevde olmamasını gösterirken, suçlamaların artık anlamsız olduğunu belirtti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.01.2021 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021
ABONE OL
Donald Trump'a yönelik karar verildi! Açılan dava sonuçlandı

, eski Başkan 'a yönelik, başkanlığı sürecinde özel sektördeki işlerini devam ettirmek suretiyle anayasanın yolsuzlukla ilgili maddelerini ihlal ettiği gerekçesi ile açılan davaların iptaline hükmetti.

HAKSIZ REKABETE NEDEN OLDU MU?

Donald Trump, görevden ayrıldıktan 5 gün sonra , iki eyalet ve bazı şirketlerin açtığı ve Trump'ın otelleriyle mali ilişkisini devam ettirmekle haksız rekabete neden olduğunu ileri süren davalar konusundaki kararını alt mahkemeye bildirdi.

DAVALAR İPTAL EDİLDİ

Yüksek Mahkeme, alt mahkemelere, DC ve Maryland eyalet yönetimlerinin yanı sıra ve Washington merkezli bazı otel ve restoran zincirlerinin Trump'a yönelik açtığı davaların iptal edildiğini bildirdi.

"ANLAMSIZ"

Yüksek mahkeme, bu kararına "Trump'ın artık görevde olmamasını" gerekçe gösterdi ve suçlamaların artık "anlamsız" olduğuna hükmetti.

Dava dosyalarında, Trump'ın özellikle de Washington ve New York'taki otellerinin, Trump'ın başkanlığı dolayısıyla yabancı ülke temsilcilerince tercih edildiği ve bundan dolayı Washington, New York, Maryland ve Virginia eyaletlerindeki restoran ve otellere karşı haksız rekabet ortaya çıktığı iddia edilmişti.

Davalarda, Trump'ın başkanlık yaptığı süre içerisinde, otelleriyle sürdürdüğü mali ilişkinin haksız rekabete yol açması dolayısıyla anayasanın yolsuzlukla ilgili maddelerinde yer alan "siyasi pozisyonda bulunanların yabancı ülkelerden hediye almaması veya şahsi menfaat elde etmemesi" hükmünü ihlal ettiği ileri sürülmüştü.

Trump çifti boşanıyor mu? Dünya basını karıştıran iddia TRUMP ÇİFTİ BOŞANIYOR MU? DÜNYA BASINI KARIŞTIRAN İDDİA

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA