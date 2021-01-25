Hollanda’da koronavirüs kısıtlamaları halkı sokağa döktü: 35 gözaltı

TAZYİKLİ SUYLA MÜDAHELE

Polisin de tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla olaylara müdahale ettiği ifade edildi. Protestoların diğer bazı bölgelere de sıçradığı ülkede başkent Amsterdam'da da polisin gösterilere müdahale ettiği belirtildi.