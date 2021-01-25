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Hollanda’da koronavirüs kısıtlamaları halkı sokağa döktü: 35 gözaltı

’nın başkenti ve şehirlerinde Kovid-19 kısıtlamaları protesto edildi. Protestolar sırasında polis arasında yaşanan çatışma sonrası 35 kişinin gözaltına alındı.

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 25.01.2021
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Hollanda’da koronavirüs kısıtlamaları halkı sokağa döktü: 35 gözaltı

'nın bir çok ülkesinde koronavirüs salgının nedeniyle kısıtlamalar protesto edildi. Salgına karşı alınan önlemlerin sıkılaştırıldığı 'nın başkenti ve şehirlerinde Kovid-19 kısıtlamaları halkı sokağa döktü.

Eindhoven'da önlemlere yönelik devam eden protestolarda protestocuların mağaza ve dükkanları yağmaladığı, bir polis aracını da ateşe verdiği belirtildi.

TAZYİKLİ SUYLA MÜDAHELE
Polisin de tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla olaylara müdahale ettiği ifade edildi. Protestoların diğer bazı bölgelere de sıçradığı ülkede başkent Amsterdam'da da polisin gösterilere müdahale ettiği belirtildi.

Eindhoven şehrindeki benzer manzara başkent Amsterdam'da da yaşandı. Protestocular ile polis arasında çatışma yaşandı. Protestolarda 35 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.





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