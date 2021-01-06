Hollanda Başbakanından flaş açıklama: Aşı konusunda hata yaptık! Kendimi çok kötü hissediyorum

KENDİMİ ÇOK KÖTÜ HİSSEDİYORUM

Rutte, aşılamaya planlanan tarihten daha önce başlanmasının daha iyi olacağını belirterek, diğer ülkelerden gelen aşılama görüntülerini gördüğünde birçok kişi gibi üzüntüden "dudaklarını ısırdığını" dile getirdi ve "Diğer ülkelerden iki hafta geriden geldiğimiz için gerçekten kendimi çok kötü hissediyorum." ifadelerini kullandı.