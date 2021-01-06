06 Ocak 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Hollanda Başbakanından flaş açıklama: Aşı konusunda hata yaptık! Kendimi çok kötü hissediyorum

Hollanda Başbakanından flaş açıklama: Aşı konusunda hata yaptık! Kendimi çok kötü hissediyorum

Başbakanı , hükümetin aşılama stratejisinde birtakım hatalar yaptığını itiraf ederek, "Diğer ülkelerden iki hafta geriden geldiğimiz için gerçekten kendimi çok kötü hissediyorum." dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.01.2021 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021
ABONE OL
Hollanda Başbakanından flaş açıklama: Aşı konusunda hata yaptık! Kendimi çok kötü hissediyorum

'da 'nde, muhalefetin yanı sıra koalisyon partilerinin de eleştirdiği, hükümetin aşı politikasını tartışmak üzere oturum düzenlendi. Rutte, oturumda, hükümetin aşı politikasına yönelik eleştirilere karşı açıklamalarda bulundu.

YANLIŞ AŞI FİRMASI ÜZERİNDEN PLAN YAPTIK

Hükümetin aşılama stratejisinde yanlış aşı firması üzerinden plan yaptığını söyleyen Rutte, "Kasım ayının sonunda başka bir aşının daha erken hazır olacağını düşündük ve buna güvendik. Pfizer aşısının daha erken hazır olduğu ortaya çıktığında, Hollanda buna hazırlıklı değildi." diye konuştu.

KENDİMİ ÇOK KÖTÜ HİSSEDİYORUM

Rutte, aşılamaya planlanan tarihten daha önce başlanmasının daha iyi olacağını belirterek, diğer ülkelerden gelen aşılama görüntülerini gördüğünde birçok kişi gibi üzüntüden "dudaklarını ısırdığını" dile getirdi ve "Diğer ülkelerden iki hafta geriden geldiğimiz için gerçekten kendimi çok kötü hissediyorum." ifadelerini kullandı.

HASTANEDE ÇALIŞANLARA UYGULANACAK

Hollanda'da ilk aşılama daha önce planlanan 8 Ocak tarihinden iki gün önce başlayacak. Aşı, 6 Ocak'ta, ilk olarak bazı kentlerdeki hastane çalışanlarına uygulanacak.

İTİRAF EDİYORUZ

Hollanda Sağlık Bakanı da dün yaptığı açıklamada, Hollanda'nın aslında aşılamaya daha erken başlayabileceğini fakat yanlış aşıya odaklanıldığını itiraf ederek, "Yanlış yapıldıysa bunu itiraf ediyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Son dakika: Aşı firmalarından flaş uyarı! Büyük risk barındıran bu hatayı sakın yapmayın! SON DAKİKA: AŞI FİRMALARINDAN FLAŞ UYARI! BÜYÜK RİSK BARINDIRAN BU HATAYI SAKIN YAPMAYIN!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA