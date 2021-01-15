Hollanda hükümetinin çocuk yardımları skandalı nedeniyle genel seçime 2 ay kala istifa ettiği bildirildi.

Hollanda'nın kamu haber ajansı NOS'un haberine göre Hollanda Başbakanı Mark Rutte liderliğindeki koalisyon hükümeti istifa etti. İstifanın nedeninin çocuk bakım yardımı alan binlerce ailenin, devlet görevlileri tarafından "sahtekar" diye yaftalanması olduğu belirtildi.

Rutte hükümetinin 100 civarında aileyi hatalı şekilde çocuk yardımlarına ilişkin soruşturmada yolsuzlukla suçladığı, suçlanan ailelerde iflaslar ve boşanmalara neden olunduğu ifade ediliyordu.

NE OLMUŞTU?

Hollanda Parlamentosu tarafından kurulan araştırma komisyonu, çocuk bakım yardımı alan binlerce ailenin, devlet görevlileri tarafından yanlışlıkla "sahtekar" diye yaftalandığını ve bu aileler hakkında işlem yapıldığını ortaya çıkardı.

AYRIMCILIK NEDENİYLE BAKAN İSTİFA ETMİŞTİ

Ailelere yardımları ödeyen vergi dairesi, hatalı veya eksik beyan, belge yetersizliği, usulsüzlük ve evrakta sahtecilik gibi gerekçelerle ailelere ödeneğin kesilmesine ve yapılan yardımların geri alınmasına karar vermişti.

Bakım yardımına hak kazananların etnik kökenlerine bakılarak ayrımcılığa maruz kaldıklarını savunan yüzlerce aile, ödeneklerin kesilmesi üzerine mahkemeye gitmişti.

Vergi incelemelerinde etnik köken ve çifte vatandaşlık gibi unsurlara bakılarak ayrımcılık yapıldığının ortaya çıkmasıyla Vergi Bakanı Menno Snel istifa etmişti.

Hollanda hükümeti, ayrımcılığa uğrayan ve bakım yardımının kesilmesi sebebiyle mağdur olan tüm ailelere tazminat ödemişti.