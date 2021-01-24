Son dakika: Kovid-19 nedeniyle Hollanda genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Hükümet tarafından alınan önlemlere rağmen vaka sayılarının istenen seviyeye düşmemesi ve üçüncü dalga endişesi nedeniyle parlamento tarafından 21 Ocak'ta onaylanan karara göre ülkede ilk kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, belirlenen saatlerde 9 Şubat'a kadar devam edecek.