25 Ocak 2021, Pazartesi
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Son dakika haberi | Adana'da korkunç kaza! 3 ağacı devirdi anca durabildi

haberi...’nın ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında dışarı çıkan 06 GC 1314 plakalı araç sürücüsü boş sokakta kaldırama çıkarak 3 ağacı devirdi ve tarlaya uçtu. Kazada araçta sürücünün kendisinin olmadığını iddia eden yaralı araca yakın alanda 112 sağlık ve trafik ekipleri tarafından bulunarak hastanesine tedavisi için kaldırıldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.01.2021
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Edinilen bilgilere göre kaza saat 23.45 sularında mahallesi caddesinde gerçekleşti.

İddialara göre aşırı süratli olan kimliği belirsiz araç sürücüsü doğal gaz çalışması nedeni ile trafiğe kapalı olan yolda ki uyarıları dikkate almayarak kapalı alana girdi.

Aşırı süratten duramayan kimliği belirsiz sürücü kaldırımdaki 3 ağacı kökünden sökerek, boş tarlaya uçtu.

İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, 112 sağlık ekipleri ve Cankur ekipleri tarlaya uçan 06 GC 1314 plakalı aracın sürücünü çevrede araştırırken araca yakın konumda bulunan isimli vatandaşın araçta kendisinin olduğunu ama sürücüsünün kendi olmadığını iddia etti.

Trafik ekipleri kaza yerinde yaptıkları incelemede aracın aşırı süratli olduğunu tespit ederken hava yastıkları açılan ve ağaçları kökünden sökülmesine neden olan araçta çok sayıda içilmiş ve kapalı halde alkol şişesi tespit etti.

Olay yerinde bulunan Can Bozkurt 112 ekipleri tarafından hastanesine kaldırılırken kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Adana'da korkunç kaza! 3 ağacı devirdi anca durabildi ADANA'DA KORKUNÇ KAZA! 3 AĞACI DEVİRDİ ANCA DURABİLDİ

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