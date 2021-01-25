Koronavirüsün İngiltere'de ortaya çıkan yeni mutasyonu dünyada birçok ülkeye yayılıp yeni bir panik dalgası yaratmıştı.

Kovid-19'a karşı en güçlü silah olarak kabul edilen aşılar dünya çapında uygulanmaya başladı. Aşı uygulamaları hızla devam ederken Dünya Sağlık Örgütü'nden mutasyonla ilgili açıklama gelmişti. DSÖ'nün açıklamalarına göre, mutasyona uğrayan yeni virüs 60 ülkede görüldü.