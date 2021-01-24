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BAE İsrail büyükelçiliğini Tel Aviv'de açacak

Birleşik Arap Emirlikleri (), İsrail büyükelçiliğini 'de açacağını duyurdu. Tel Aviv'de inşa edilecek büyükelçilik binasının açılış tarihi hakkında bilgi verilmedi

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 24.01.2021 Güncelleme Tarihi: 24.01.2021
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BAE İsrail büyükelçiliğini Tel Aviv'de açacak

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, BAE kabinesi, Devlet Başkan Yardımcısı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid el-Maktum başkanlığında Abu Dabi'deki Ulusal Saray'da bir araya geldi.

Hükümetin, İsrail büyükelçiliğinin Tel Aviv'de inşa edilmesi kararı aldığı aktarılırken, inşa sürecine ve büyükelçiliğin ne zaman faaliyete gireceğine ilişkin ise detay paylaşılmadı.

İsrail ile BAE arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törenle "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.

Abu Dabi ve Tel Aviv arasındaki normalleşmenin ardından, BAE'nin İsrail büyükelçiliğini Kudüs'te mi yoksa Tel Aviv'de mi açacağı bir dönem tartışma konusu olmuştu.

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